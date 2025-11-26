Ranskassa vakoiluepäily Venäjän hyväksi – epäilty perusti järjestön Itä-Ukrainaan

Ranskan poliisi on pidättänyt neljä ihmistä epäiltynä vakoilusta ulkovaltojen hyväksi. Pariisin syyttäjäviranomaisten mukaan kaksi heistä on Venäjän kansalaisia. Asiasta uutisoivat kansainväliset mediat.

Toinen Venäjän kansalaisista on nainen, jonka kerrotaan olevan ranskalais-venäläinen ja nimeltään ”Anna N”. Mediatietojen mukaan hän on perustanut ja johtaa ranskalaista voittoa tavoittelematonta SOS Donbass -järjestöä, jonka kerrotaan auttavan ihmisiä Itä-Ukrainan alueella.

Voittoa tavoittelematon järjestö kehottaa verkkosivuillaan lopettamaan aseiden toimitukset Ukrainan armeijalle ja muodostamaan ”rauhan sillan” Euroopan ja Venäjän välille. Järjestön perustajaksi mainitaan Anna Novikova. Järjestöä ei tuoreeltaan tavoitettu kommentoimaan asiaa.

Pariisin syyttäjien mukaan naista oli tarkkailtu tammikuusta lähtien, kun Ranskan kansallisen turvallisuuden viranomaiset tutkivat hänen toimiaan.

– Häntä epäiltiin erityisesti siitä, että hän lähestyi useiden ranskalaisten yritysten johtajia saadakseen tietoja Ranskan taloudellisista eduista, syyttäjät sanoivat mediatietojen mukaan.

Pidätykset tapahtuivat 20. ja 21. marraskuuta sen jälkeen, kun tutkijat löysivät yhteyden myös toiseen tapaukseen – Venäjä-mielisten julisteiden kiinnittämiseen Riemukaareen. Julisteissa oli iskulause ”Sano kiitos voitokkaalle neuvostosotilaalle”, ja ne löydettiin syyskuun alussa Pariisin kuuluisalta muistomerkiltä. Poliisi on tutkinut, onko Venäjä tai Venäjään kytköksissä oleva ryhmä järjestänyt tempauksen.

Videovalvonnan materiaali johdatti poliisin julisteiden tapauksen tutkinnassa venäläisen miehen luo, ja hän oli yksi viime päivinä pidätetyistä, syyttäjät sanoivat. Hänen todettiin olleen puhelinyhteydessä ”Anna N:ään”, syyttäjät lisäsivät.

Naista syytetään osallistumisesta järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan sekä vakoilusta ja tiedustelusta ulkovaltojen hyväksi. Rikoksista voi seurata jopa 45 vuoden vankeustuomio ja 600000 euron sakot.