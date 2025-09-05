Verkkouutiset

Ranskalainen kirjailija Olivier Norek Helsingissä 4. syyskuuta 2025. Norekin maailmanmenestykseksi noussut historiallinen romaani Talven soturit ilmestyi elokuussa suomeksi Otavan kustantamana. Kirja kertoo talvisodasta ja tarkka-ampuja Simo Häyhästä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Ranskan ulkoministeri kiinnostui Simo Häyhästä

  • Julkaistu 05.09.2025 | 08:09
  • Päivitetty 05.09.2025 | 08:24
  • Kirjallisuus, Ranska
Elina Valtonen tapasi Suomen talvisodasta kirjoittaneen Olivier Norekin.
– Heinäkuussa Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot aloitti tapaamisemme kyselemällä Simo Häyhästä. Hän oli lukenut Olivier Norekin teoksen Les guerriers de l’hiver (Talven Soturit) Suomen talvisodasta ja oli syvästi vaikuttunut. Talvisodan tapahtumat ja suomalaisten sisu olivat jääneet mieleensä, kirjoittaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Facebookissa.

– Tänään (torstaina) minulla oli ilo tavata kirjailija Norek eduskunnassa. Talven Soturit on nyt julkaistu suomeksi.

Valtonen kertoo keskustelleensa Norekin kanssa kirjan suosiosta sekä talvisodan ja Suomen poikkeuksellisen puolustustaistelun vaikutuksesta koko Euroopan historiaan.

– Norek totesi hyvin, että jos Suomi ei puolustuksessaan olisi onnistunut, olisi sillä voinut olla laajoja vaikutuksia koko muullekin Euroopalle.

Valtonen sanoo, että Suomen tarina on poikkeuksellinen ja voimme olla siitä ylpeitä.

– Ei voi välttyä yhtymäkohdilta nykyisyyteen, vaikka historia ei koskaan samanlaisena toistukaan.

Hän toteaa myös, että Suomen ja Ranskan suhteet ovat erittäin hyvät ja tiiviit.

– Haluamme puolustaa vahvaa ja vapaata Eurooppaa ja pitää huolta eurooppalaisesta elämäntavasta.

