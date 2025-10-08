Ranskan talouskriisi voi muuttua euroalueen päänsäryksi

Ranskan toisen pääministerin nopea lähtö pahentaa maan talousnäkymiä. Sebastian Lecornu erosi pääministerin paikalta hoidettuaan tehtäviä vain noin kuukauden.
Hallituskriisin taustalla on Ranskan julkisen talouden surkea tila ja erimielisyydet siitä, miten finanssipoliittista vakauttamista tehdään siten, että toimilla on parlamentaarinen enemmistö.
Ranskan budjettivaje on vajoamassa yli 5 prosenttiin BKT:sta, ja julkisyhteisöjen velka on nousemassa 114 prosenttiin BKT:sta.
Financial Times muistuttaa kirjoituksessa, että Lecornun eron vaikutus valtion joukkovelkamarkkinoihin oli välitön. Ranskan valtionlainojen tuotot nousivat sekä absoluuttisesti että suhteessa euroalueen vastaaviin velkakirjoihin. Joukkolainamarkkinat hinnoittelevat nyt huomattavan riskipreemion Ranskan valtion joukkovelkakirjoille.
FT huomauttaa, että Ranskan 10-vuotisen valtionobligaation tuotto on nyt Italian vastaavan obligaation yläpuolella.
– Tämä on enemmän kuin finanssipoliittisen epätasapainon mittari; se on luottamuksen menetys Ranskan poliittisen järjestelmän kyvylle hallita, FT tiivistää tilanteen.
Samaan aikaan 10-vuotisen Ranskan valtion joukkovelkakirjan ja Saksan vastaavan valtion obligaation välinen valtionlainojen korkoero on kasvanut selvästi ja noussut yli 0,85 prosenttiyksikköön.
FT muistuttaa, että Ranskan julkisen talouden ongelmat voivat heijastua koko euroalueelle. Euroopan keskuspankki on tehnyt töitä tasapainottaakseen pitkään koholla ollutta inflaatiota. Ranskan ja Saksan joukkolainojen välinen kasvava tuottoero uhkaa EKP:n kykyä varmistaa, että sen yhteinen rahapolitiikka välittyy kattavasti koko euroalueelle.
– Kun tuottohajonta kasvaa, se voi johtaa markkinoiden pirstaloitumiseen ja markkinastressiin, josta voi tulla systeeminen uhka. Markkinoiden nykyinen viesti on selvä: jos Ranskan poliittinen halvaantuminen jatkuu vieläkin pidempään, siitä voi tulla euroalueen taloudellinen päänsärky, FT arvioi.
Pitkän linjan ekonomisti ja poliitikko Juhana Vartiainen (kok.) muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että Ranskan tilanteella saattaa olla heijastusvaikutuksia myös Suomeen.
– Ranskan julkistalouden poliittinen sekasorto voi heijastua Suomenkin rahoituskustannuksiin, kun markkinat hermostuvat, Vartiainen kirjoittaa.
