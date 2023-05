Ranskan parlamentti julisti Wagnerin terroristijärjestöksi

Ranskan parlamentti on julistanut sotilasyhtiö Wagnerin terroristijärjestöksi.

– Tämä on jotain, joka pitäisi hyväksyä koko maailman. Jokainen terrorismin ilmentymä on tuhottava ja jokainen terroristi on tuomittava, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi myöhään tiistai-iltana Ukrinformin mukaan.

Äänestys meni läpi, kun kaikki 331 läsnä olevaa edustajaa äänestivät esityksen puolesta.

Esitys kehottaa myös Ranskan hallitusta vaatimaan YK:ta listaamaan Wagnerin terroristijärjestöksi.

Wagner Group on tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Britannian ja Euroopan unionin pakotelistoilla.

Hän kiitti myös Yhdysvaltoja uudesta puolustusapupaketista.

– Kumppaneistamme on tullut lisää hyviä uutisia, uusi puolustuspaketti Yhdysvalloista. Kokonaissumma on 1,2 miljardia dollaria. Tykistöä, suojausta terroristiohjuksia ja -droneja vastaan ja muuta meidän vahvistamistamme. Kiitän presidentti (Joe) Bideniä, kongressia – molempia puolueita – ja jokaista amerikkalaista perhettä heidän horjumattomasta tuestaan ja amerikkalaisesta voimasta, joka tekee meistä vahvempia, hän sanoi.