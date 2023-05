Ranskan hävittäjät saapuivat Suomeen, suurharjoitus alkamassa

Osallistujamaiden koneita on alkanut saapua Suomeen maanantaina 29. toukokuuta alkavaan Arctic Challenge Exercise -lentotoimintaharjoitukseen. Suomi johtaa tämän vuoden harjoituksen.

Ranskan ilmavoimat kertoo Twitterissä, että Suomeen on saapunut Mirage- ja Rafale-hävittäjiä sekä tutkalentokone. Yhdessä kumppanimaiden kanssa miehistöt harjoittelevat korkean intensiteetin ilmatehtävissä, Ranskan ilmavoimat kertoo.

Nato Air Command -tilillä on myös jaettu kuvia.

– Arctic Challenge -harjoituksen viimeiset valmistelut ovat käynnissä, twiitissä todetaan.

Lapin lennoston Rovaniemen tukikohtaan on saapunut myös Eurofightereita Saksasta.

ACE23-harjoituksessa on mukana yhteensä noin 150 ilma-alusta 14 eri maan asevoimista. Isäntämaiden Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi mukana ovat Tanska, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tšekki ja Yhdysvallat. Nato osallistuu harjoitukseen AWACS-johtokeskuskoneilla.

Rovaniemen lisäksi Suomessa käytetään Pirkkalan tukikohtaa.

– Harjoitusalue on laaja, minkä ansiosta kykenemme harjoittelemaan suurella konemäärällä taktisesti haastavia tilanteita, kertoi Ilmavoimien eversti Henrik Elo aiemmin toukokuussa.

