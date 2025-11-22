Ranskan asevoimien komentaja varoitti sodan hinnasta – poliitikot raivostuivat

Ranskan asevoimien komentaja, kenraali Fabien Mandon on herättänyt suurta närää Ranskassa kommentoituaan maan kykyä sodankäyntiin. Kenraalin mukaan ranskalaisten tulisi olla valmiita kovaan hintaan sodassa Venäjää vastaan.

Brittiläisen Channel 4 Newsin jakamalla videolla Mandon toteaa, että Ranskassa on valmistauduttava siihen, että se ”menettää lapsiaan taistelussa Moskovan regiimiä vastaan.”

– Se, mikä meiltä puuttuu, ja tässä teillä on merkittävä rooli, on henkinen voima hyväksyä kärsimys suojellaksemme sitä, keitä me olemme, kenraali Mandon totesi ranskalaisten pormestarien kokoontumisessa tällä viikolla.

– Jos maamme horjuu siksi, ettei se ole valmis hyväksymään lastensa menettämistä, koska meidän täytyy olla rehellisiä, eikä ole valmis kärsimään taloudellisesti, koska prioriteetit siirtyvät esimerkiksi puolustustuotantoon, silloin olemme vaarassa.

Asevoimien komentajan puheet herättivät pahennusta poliitikoissa. Esimerkiksi laitavasemmiston johtohahmo Jean-Luc Mélenchon kritisoi Mandonia ankarasti.

– Haluan ilmaista täydellisen erimielisyyteni asevoimien komentajan puheesta. Hänen tehtävänsä ei ole lähteä kutsumaan pormestareita tai ketään muutakaan sellaisiin sotavalmisteluihin, joista kukaan ei ole päättänyt: ei presidentti, ei hallitus eikä parlamentti. Eikä hänen tule myöskään ennakoida uhrauksia, jotka olisivat seurausta diplomaattisista epäonnistumisistamme, joista hänen julkista mielipidettä ei ole edes kysytty!, Channel 4 News kertoo Mélenchonin sanoneen jakamallaan videolla.