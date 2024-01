Ranskalaistutkija: Ukrainan iskuissa Venäjälle ei ole mitään väärää

Ukrainan joulukuun lopulla toteuttamat lennokki-iskut lähelle venäläistä Belgorodin kaupunkia vaativat Kremlin mukaan 21 kuolonuhria.

Kun Venäjä iskee toistuvasti jopa sadoin ohjuksin siviilikohteisiin eri puolille Ukrainaa, useat länsimaiset tiedotusvälineet CNN:ää, NBC:tä ja Daily Telegraphia myöten puhuvat nyt ranskalaisen turvallisuuspolitiikan tutkijan, professori Nicolas Tenzerin mukaan Venäjän ”vastatoimista” tai ”rajat ylittävien iskujen” yleisestä lisääntymisestä.

– On syytä kysyä, miksi uutismediat ovat käyttäneet tällaista absurdia kieltä eivätkä yrittäneet tarkistaa väitteitä. Moni asiantuntija olisi kertonut, että ne olivat järjettömiä, Pariisin maineikkaassa Sciences Po -yliopistossa työskentelevä Tenzer sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Virheellinen raportointi on kuitenkin venäläiselle propagandalle tyypillistä tosiasioiden vääristelyä. Opportunistina Vladimir Putin tarttui tähän välittömästi ja väitti joukkojensa tekevän hyökkäyksiä vain Ukrainassa sijaitsevia sotilaskohteita vastaan, Tenzer toteaa.

Näin Venäjä saataisiin polvilleen

Todellisuudessa Ukraina puolustautuu Tenzerin mukaan Venäjän tahallisilta, massiivisilta hyökkäyksiltä, jotka ovat vaatineet tuhansia ukrainalaisia siviiliuhreja vailla minkäänlaista sotilaallista tavoitetta.

– YK:n peruskirjan 51. artikla on tässä asiassa hyvin yksiselitteinen: hyökkäyksen kohteeksi joutuneella valtiolla on oikeus iskeä vihollisen alueella oleviin sotilaskohteisiin – myös hyökkäyksellisiin tarkoituksiin käytettävää logistiikkaa vastaan. Tähän on lisättävä, että hyökkäyksen kohteeksi joutuneen maan liittolaisilla on yhtä lailla oikeus joko toimittaa Ukrainalle tappavia aseita, joilla se voi iskeä syvälle vihollisensa alueelle, tai toteuttaa itse väliintulo, professori sanoo.

– Toinen tosiasia on se, että iskiessään Venäjän alueelle Ukraina on aina kohdistanut iskunsa vain sotilaalliseen infrastruktuuriin. Vaikka iskut olisivat aiheuttaneet siviiliuhreja, niitä pidetään kansainvälisen oikeuden mukaan oheisvahinkoina, hän toteaa. Venäjä puolestaan toteuttaa tahallisia, laajamittaisia iskuja ukrainalaisiin siviilikohteisiin käytännössä joka päivä.

Mikäli länsimaat haluavat, että Ukraina voittaa sodan ja että Venäjä pakotetaan polvilleen, Ukrainan asevoimien on Nicolas Tenzerin mukaan välttämätöntä kyetä iskemään syvälle vihollisen sotilaallisiin rakenteisiin.

– Jos haluamme murtaa Venäjän asevoimat ja niiden koko logistiikkakoneiston, on iskettävä kaukana linjojen takana. Tämä on tärkeää myös psykologisen sodankäynnin kannalta Venäjää vastaan. Monet venäläiset, varsinkaan maan länsiosissa, eivät koe sotaa läheltä. Kuten sanonta kuuluu, se ei ole vielä tullut heidän keittiöihinsä, hän toteaa.