Ranska valmistautuu suursotaan

Ranskassa on päätetty valtiotasolla varmistaa puolustusteollisuuden tuotannon kasvattaminen suursodan syttymisen varalta, jolloin asevoimien kyvyistä tulee avaintekijä. Tarkoitusta varten ollaan luomassa työvoimareservi eläköityneistä työntekijöistä, jotka voitaisiin tarvittaessa palauttaa töihin.

Tätä mekanismia varten on allekirjoitettu puolustusministeriön alaisen asevarusteluosaston (DGA) ja puolustusteollisuusyritysten välisiä sopimuksia. Sen mukaan joidenkin alan eläkeläisten täytyy kerran vuodessa käydä 10 päivän mittainen palkallinen koulutus pätevyyden ylläpitämiseksi ja jos tarpeellista, palata töihin.

Tätä varten he saavat aliupseeri- tai upseeristatuksen ja sitä vastaavan palkan. Menettelyllä ohitetaan Ranskan lakien työolosuhteille asettamat edellytykset.

Toistaiseksi sopimuksia ovat allekirjoittaneet ainakin panssarikalustoa valmistavat KNDS Groupin ranskalainen tytäryhtiö Nexter Defense Systems ja Arquus, sotilaallisen meriteollisuuden konserni Naval Group, tuliaseita valmistava Verney-Carron, 3D-tulostuspalvelu-ja kyberpuolustussovellusyhtiö Vistory ja kuorma-autojen valmistaja Scania France. Muita yhtiöitä on liittymässä sopimuskokonaisuuteen.

– Emme ole sodassa, mutta toisaalta emme saa olla naiiveja. Valmistaudumme voiman kasvattamiseen vaikka vain oman uskottavuutemme tähden, joten etsimme nyt osaamista sieltä, mistä sitä on löydettävissä, kertoi DGA:n johtaja Emmanuel Chiva.

Menettely ei koske kaikkia työntekijöitä, vaan ainoastaan erikoisosaajia. DGA tähtää 3 000 henkilön työvoimareserviin puolustusteollisuudelle vuoteen 2030 mennessä.

Puolustusteollisuus kärsii Chivan mukaan jo nyt koulutuksen ja osaamisen ongelmista, joten työvoimareserville on käyttöä välittömästi. Ranskassa on 4 500 pientä ja keskisuurta puolustusalan yhtiötä, joista 1 200 on kriittisiä. Ne voivat tarvita lisätyövoimaa kouluttamiseen, suunnitteluun ja tuotantoon. Chiva mainitsee esimerkiksi KNDS:n eläkeläiset, jotka olivat mukana Caesar-haupitsijärjestelmän tuotannon nopeuttamisessa kaksinkertaiseksi.