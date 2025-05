Rakoileeko Kremlin kulissi? Vladimir Putinin luottomieheltä hämmentävä lausunto

Venäjän tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksander Bastrykinin lausunnot Ukrainan Mariupolin kaupungin valloituksesta ja tuhosta kohottavat kulmia. Vladimir Putinin luotettuihin kuuluva Bastrykin kommentoi Mariupolia Pietarin oikeusfoorumin puheessaan tavalla, joka poikkeaa jyrkästi Kremlin virallisesta linjasta.

Venäjän hyökkäys raunioitti liki puolen miljoonan asukkaan suurkaupungin jo täysimittaisen hyökkäyssodan alkuvaiheessa. Tämän jälkeen Moskova miehitti alueen ja alkoi pystyttää sinne pikavauhdilla uusia huonolaatuisia asuintaloja, joihin on yritetty haalia asukkaita. Virallinen Venäjä on pyrkinyt kiistämään tuhoja ja rakentamaan tarinaa uuteen kukoistukseen nousevasta kaupungista. Mariupolia on pidetty malliesimerkkinä tavasta, jolla Moskova pyrkii venäläistämään tuhoamiaan ja sitten miehittämiään Ukrainan kaupunkeja.

NZZ:n tällä viikolla julkaiseman satelliittikuviin perustuvan selvityksen mukaan diktaattori Vladimir Putinin lemmikkiprojektiksi kutsuttu hanke on kuitenkin vastatuulessa. Uusia rakennuksia ei ole saatu aikaan luvatussa tahdissa ja jo kauan sitten valmistuneita asuinalueita ei esimerkiksi paikoin ole edes kytketty viemäriverkostoon.

Bastrykin totesi puheessaan järkyttyneensä siitä, miten pahasti Mariupol oli tuhottu silloin, kun Venäjä ”vapautti” sitä. Seuraavaksi tutkintakomitean johtaja vaikutti rinnastavan venäläismiehittäjät natsi-Saksan joukkoihin.

– Se oli yksinkertaisesti hämmästyttävää. Vertasin piiritettyä [toisen maailmansodan] Leningradia Mariupoliin – saksalaiset tulittivat saarrettua Leningradia aikataulun mukaisesti, seitsemältä aamulla ja seitsemältä illalla, hän sanoi.

– Valtavat määrät tuhottuja rakennuksia. Niitä voi nähdä valokuvissa ja kirjoissa, jotka kertovat piirityksestä sekä arkistomateriaalissa, Bastrykin jatkoi.

– Tästä huolimatta Mariupol oli minulle shokki. Kaupunki pyyhittiin käytännössä pois kartalta. Siellä ei ollut mitään sotilaskohteita.

Arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Konstantin Sonin kummastelee Aleksander Bastrykinin puheita.

– Melkoisen mystistä puhetta, Sonin toteaa X:ssä.

Hän luonnehtii Bastrykiniä erääksi Vladimir Putinin ”ykköskätyreistä”.

– Hän vertasi Mariupolia, ainoaa venäläisten sodan aikana kaappaamaa suurta ukrainalaista kaupunkia Leningradin natsipiiritykseen toisessa maailmansodassa, Sonin jatkaa.

– Kuten Bastrykin sanoo, Venäjän armeija siis ”pyyhki Mariupolin pois kartalta”. Mistä tässä on kyse? Toisinajattelua vai varhaista dementiaa?, professori ihmettelee.

Kommentteja voidaan pitää erityisen kummallisina, kun otetaan huomioon, miten Kreml on rakentanut uudelleen kirjoitetusta toisen maailmansodan historiasta liki uuden valtiollisen uskonnon. Hyökkäyssotaa Ukrainassa on myös pyritty rinnastamaan Moskovan tarinoissa taisteluun natsi-Saksaa vastaan.

A rather mysterious wording by Aleksandr Bastrykin, the Head of Russian Investigative Police, one of the top Putin's henchmen. He compared the destruction of Mariupol, the only large Ukrainian city taken by the Russian arny during the war, to the siege of Leningrad by Nazis in… https://t.co/q4vFb7A4Ck

— Konstantin Sonin (@k_sonin) May 22, 2025