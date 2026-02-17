Rakentamisen syöksylasku pysähtyi

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen perusteella rakennusalan syöksy on pysähtynyt, mutta kasvua joutuu edelleen odottamaan.
Muutos näkyy myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Uudisrakentamisen lupien kuutiomäärän vuosisumma pysyi joulukuussa 2025 ennallaan vuodentakaisesta.
Rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärä on pysynyt jo noin kaksi vuotta suurin piirtein ennallaan. Myönteisenä merkkinä valmistuneita rakennushankkeita oli joulukuussa 11 prosenttia vuodentakaista enemmän.
Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom huomauttaa, että rakentamislupa myönnettiin joulukuussa 16 266 asunnolle, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
– Asuinrakentamisen lupamäärien perusteella kasvukäännettä joudutaan vielä odottamaan. Alan tilanne on edelleen vaikea, sillä uudistuotanto on käynyt synkimmällä tasollaan sitten 1990-luvun alun laman. Rakentamisen syöksylasku on pysähtynyt, mutta selkeää käännettä parempaan ei vieläkään näy, Roope Ohlsbom toteaa.
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän liukuva vuosisumma oli yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Uusien hankkeiden aloittaminen edellyttäisi pääomien vapautumista myymättömistä kohteista.
Asuntokaupan piristyminen on Ohlsbomin mukaan välttämätön ehto myös rakentamisen haasteiden helpottamiselle. Alaa painaa yhä paikallaan polkeva talous ja kuluttajien epävarmuus.
– Asuntomarkkinoiden tunnelma on vaimea, kun heikko talouskehitys ja kotitalouksien luottamuspula vähentävät kysyntää. Korkea työttömyys pitää kuluttajat varovaisina, vaikka kotitalouksien ostovoima kasvaa koko ajan. Heikon kysynnän lisäksi myymättömien kohteiden suuri määrä pitää uudet rakennushankkeet jäissä. Parhaassakin tapauksessa rakennusalan toipuminen vie aikaa, Ohlsbom arvioi.