Helsinki myi miljoonan euron tonttia huutokaupalla, näin kävi

Helsingin kaupunki yritti myydä uudella asuinalueella Kuninkaantammessa sijaitsevaa kerrostalotonttia huutokaupalla. Kaupungin tontit-yksikön päällikkö Timo Laiho arvioi aiemmin Helsingin Uutisille, että tontista pitäisi saada 980000 euroa, jos vertaa alueella toteutuneisiin myyntihintoihin.
Kuninkaantammen Palettilammen läheisyydessä sijaitsevan tontin koko on reilut 1100 neliötä ja sen rakennusoikeus on 1400 kerrosneliötä. Tontille tulee rakentaa vapaarahoitteisia omistusasuntoja.
Laihon mukaan aiempi hintataso alueella on ollut tyypillisesti 700 euroa per kerrosneliömetri, mutta tonttien hinnat ovat pudonneet, kuten myös asuntojen hinnat. Viime vuonna kaupunki myi Kuninkaantammesta tuhatneliöisen tontin, jonka hinnaksi muodostui noin 550 euroa per kerrosneliö.
– Hintakilpailulla yritämme hakea nyt sitä, saammeko markkinahintaa tätä kautta, Laiho kertoi HU:lle.
”Markkinoiden” mielipide tontin oikeasta hinnasta oli kuitenkin varsin eriävä kuin kaupungin näkemys. Torstaina puolilta päivin päättyneen tarjouskilpailuun osallistui viisi tarjoajaa ja korkein tarjous oli 350 000 euroa. Tämä tekisi tontin hinnaksi 250 euroa kerrosneliöltä.
Helsingin kaupunki myyjänä on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.