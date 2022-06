Rajuja katutaisteluita Sjeverodonetskissa – uhriluvut kasvavat molemmilla puolilla

Iso-Britannian tiedustelutietojen mukaan Venäjän Sjeverodonetskia ympäröivät joukot eivät ole onnistuneet etenemään kaupungin eteläosiin rajuista taisteluista huolimatta.

Kaupungissa käytäviä katutaisteluita kuvataan rajuiksi. Brittitiedustelun mukaan on todennäköistä, että uhriluvut ovat korkeita molemmilla puolilla.

Hyökkääjän kerrotaan pyrkivän keskittämään runsaasti tulivoimaa niin tykistöllä kuin ilmavoimillaankin kukistaakseen Ukrainan puolustuslinjat kaupungissa.

ISW-ajatuspajan mukaan rajuja tykistökeskityksiä on nähty myös Lysytšanskissa, Ustynivkassa, Toshkivkassa ja Zolotessa, jotka kaikki sijaitsevat Sjeverodonetskin läheisyydessä. Pommituksen uskotaankin pyrkivän hankaloittamaan kaupungin puolustajien huoltolinjoja.

Hyökkääjän kerrotaan myös valmistautuvan uuteen operaatioon Slovjanskin suunnalla Izjumin ja Lymanin välisellä alueella. Ukrainan pääesikunta kertoo, että Harkovan alueella toimii tällä hetkellä 30 pataljoonan taisteluosastoa.

Tämä on kymmenen osastoa enemmän kuin viikkoa aiemmin. Näiden osastojen kerrotaan kuitenkin kärsineen rajuja tappioita, ja ne voivat olla aiempien yksiköiden jäämistä kasattuja.

ISW:n mukaan osastojen kasvanut määrä voi viitata siihen, että Kreml on järjestänyt joukkojaan uudelleen ja lisännyt tulivoimaansa alueella. 50 prosentin kasvua kuitenkin pidetään epäuskottavana.

