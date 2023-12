Raju video vie suoraan juoksuhautoihin: Ukrainalaiset vyöryttivät Venäjän asemat

Ukrainan poliisin Liut-rynnäkköprikaati on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla Tsunami-rykmentin sotilaat vyöryttävät venäläisten asemat Donetskin alueella Klishchiivkan kylän lähellä Itä-Ukrainassa.

Video näyttää, kuinka ukrainalaiset huomaavat hyökätessään venäläisten juoksuhaudan, hyppäävät sisään ja alkavat vyöryttää sitä.

He löytävät pian eräästä korsusta venäläisen sotilaan ja käskyttävät hänet ulos ja maahan makaamaan. Tämän jälkeen ukrainalaiset heittävät käsikranaatin korsuun eliminoidakseen muut uhat.

Kiinniotettua venäläissotilasta kuulustellaan. Muiden venäläissotilaiden kerrotaan paenneen edemmäs juoksuhaudassa.

Ukrainalaiset jatkavat tulistaistelua venäläisten kanssa ja jäävät odottamaan vahvistuksena paikalle saapuvaa lennokkia.

Liut-rynnäkköprikaatin jäsenet ovat poliiseja. Aiemmin tänä vuonna perustetussa prikaatissa hyödynnetään poliisien aiempaa koulutusta ja taitoja. Se myös paikkaa tilanteissa, joissa asevoimilta puuttuu taisteluvalmista henkilöstöä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukraine National Police Brigade "Lyut'", Tsunami assault regiment, assaulting occupier positions, presumably in the east, Klischiivka. December '23. pic.twitter.com/iFnasfhJwM

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 20, 2023