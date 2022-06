Raju video näyttää ohjuksen iskeytymisen ostoskeskukseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsuu Venäjän maanantaina tekemää ohjusiskua suureen ostoskeskukseen Ukrainan keskiosissa sijaitsevassa Krementshukin kaupungissa ”absoluuttiseksi terrorismiksi”.

Hän on jakanut presidentin kanslian Facebook-sivulla videon venäläisen ohjuksen iskeytymisestä ostoskeskukseen, jonka sisällä kerrotaan olleen ainakin tuhat ihmistä.

Zelenskyin mukaan Moskovan propagandaan tapahtuneesta ei pidä uskoa, koska ne ovat valheita.

Hän sanoo venäläisten ampuneen ohjuksen tahallaan ostoskeskukseen ja halunneen aiheuttaa mahdollisimman paljon uhreja.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ohjus osui Ukrainan asevarastoon, joka räjähti ja aiheutti tulipalon läheisessä ostoskeskuksessa. Sen mukaan ostoskeskus ei ollut käytössä.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan on mahdollista, että Venäjän ohjusisku osui vahingossa Krementšukin ostoskeskukseen läheisen teollisuusalueen sijaan. Venäjän iskut ovat osuneet maalien ohi myös aikaisemmin.

This footage shows the missile strike on the Amstor shopping mall. 8/ https://t.co/ElkEOnlIPQ pic.twitter.com/5pp2YKedN2

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UdgwRxBbYS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JL6rXj2V2M

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 29, 2022