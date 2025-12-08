Raju video huumejahdista – tarkka-ampuja tuhosi moottorit ilmasta

Yhdysvaltain rannikkovartioston alus takavarikoi viikonloppuna yli 9 000 kilon edestä kokaiinia huumekauppiaiden veneestä Tyynenmeren itäosassa.
Sosiaalisessa mediassa kiertävä video näyttää, kuinka rannikkovartioston helikopterissa oleva tarkka-ampuja tuhoaa huumekauppiaiden veneen moottorit.
Sen jälkeen partioalus saapuu paikalle, ja rahti takavarikoidaan.
Yhdysvaltain rannikkovartioston mukaan kyseessä on suurin merellä tehty takavarikko lähes 20 vuoteen.
Rannikkovartiosto on kasvattanut huumeiden vastaisia toimiaan osana Pacific Viper -operaatiota, jonka avulla presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii pysäyttämään huumeiden virran Tyynenmeren kautta Yhdysvaltoihin.
