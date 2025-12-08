Verkkouutiset

USA:n rannikkovartioston helikopteri pysäytti salakuljettajien veneen. www.x.com/USCG

Raju video huumejahdista – tarkka-ampuja tuhosi moottorit ilmasta

  • Julkaistu 08.12.2025 | 15:46
  • Päivitetty 08.12.2025 | 15:52
  • Huumeet, USA
Yhdysvaltain rannikkovartiosto kertoo takavarikoineensa suuren kokaiinilastin.
Yhdysvaltain rannikkovartioston alus takavarikoi viikonloppuna yli 9 000 kilon edestä kokaiinia huumekauppiaiden veneestä Tyynenmeren itäosassa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävä video näyttää, kuinka rannikkovartioston helikopterissa oleva tarkka-ampuja tuhoaa huumekauppiaiden veneen moottorit.

Sen jälkeen partioalus saapuu paikalle, ja rahti takavarikoidaan.

Yhdysvaltain rannikkovartioston mukaan kyseessä on suurin merellä tehty takavarikko lähes 20 vuoteen.

Rannikkovartiosto on kasvattanut huumeiden vastaisia toimiaan osana Pacific Viper -operaatiota, jonka avulla presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii pysäyttämään huumeiden virran Tyynenmeren kautta Yhdysvaltoihin.

