Raju taistelu kylästä, Venäjän väitetään menettäneen kokonaisen pataljoonan

Ukrainan asevoimien 128. jääkäriprikaati ja 2. erillinen kivääripataljoona vahvistivat videotervehdyksellä, että he ovat vapauttaneet Vasylivkan suunnassa Zaporižžjan rintamalla Pjatyhatkyn 18. kesäkuuta. Vasylivkan kautta avautuu tie Melitopoliin.

Zaporižžjan venäläisen miehityshallinnon siviilijohtaja Vladimir Rogov sanoi eilen, että ukrainalaiset ”kolossaalista tappioistaan huolimatta ukrainalaisten hyökkäysaallot tuottivat tulosta”. Hänen mukaansa kylän ympärillä oli ”satoja militanttiruumiita” eli kaatuneitaj ukrainalaissotilaita.

Rogovin mukaan venäläisten puolelta kylää puolustavat 58. armeijan 291. ja 70. rykmentit, 22. kaartin erikoisjoukkojen prikaati ja 417. tiedustelupataljoona sekä mobilisoidut Moskovasta ja sen alueelta.

Venäläisellä sotakanavalla Rovenkovskoje sprotivlenje Z taas kerrotaan, että ukrainalaisten hyökkäyksen aikana sai surmansa Pjatyhatkyssa Venäjän Georgialta miehittämän Etelä-Ossetian pataljoonan apulaiskomentaja Tehov Aivengo.

– Kukaan taistelijoista ei vetäytynyt ja päätti taistella viimeiseen mieheen. Tämän tuloksena koko pataljoona kaatui, kirjoitetaan kanavalla.

Kanavalla myös ihmetellään, että koko pataljoonan kaatuminen tarkoittaa 300 miehen ja sen kaluston menetystä.

– Missä oli meidän tykistömme ja lentäjä-ässämme? Tämä on aivan sekopäistä, ihmetellään kanavalla.

Pohjois-Ossetian pääkaupungissa Vladikavkazissa muodostettu Venäjän 429. rykmentti, johon myös Etelä-Ossetian pataljoona kuuluu, taas väittää vallanneensa Pjatyhatkyn takaisin 19. kesäkuuta.

Confirmation of the settlement of Piatykhatky liberated on 18 June by the 128th Jaeger Brigade and the 2nd Separate Rifle Battalion in Vasylivka direction. Liberation was reported by Russian channels earlier on 18 June. pic.twitter.com/1VahXxuZjs

— Dmitri (@wartranslated) June 19, 2023