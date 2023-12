Raju räjähdys lennätti tykkitornin – osuu lähes lennokkiin

Ukrainan asevoimat on julkaissut sodan mittaan satoja videoita rintamalla tuhoutuvasta Venäjän sotakalustosta.

Neuvostoaikaiset T-72- ja T-80-panssarivaunut ovat osoittautuneet alttiiksi katastrofaalisille räjähdyksille, sillä vaunun saama osuma usein räjäyttää samalla ammusvaraston. Länsimaisissa tankeissa ammukset on yleensä varastoitu erikseen suojattuun tilaan esimerkiksi tykkitornin takaosaan.

Yhdysvaltain asevoimien Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Mark Hertling luonnehti aiemmin venäläisiä panssarivaunuja tulitikkurasioiksi. Sama havainto päti BMP- ja BTR-panssariajoneuvoihin. Hertling kertoi vierailleensa Moskovassa vuonna 1994, jolloin hänelle esiteltiin tuolloin uusinta T-80-panssarivaunua.

– Se oli ahdas ja kaikki ammukset olivat esillä (meillä ne on sijoitettu panssariovien taakse miehistön suojaamiseksi), panssarointi oli kevyttä vaunun ylä- ja takaosissa, eikä miehistö nähnyt kunnolla ulos sokeiden pisteiden vuoksi. Heidän mielestään se oli hieno panssarivaunu. En ollut kovin vakuuttunut, Hertling muisteli.

Asia käy ilmi muun muassa Ukrainan kansalliskaartin alaisen 12. rynnäkköprikaatin julkaisemasta tuoreesta videosta. Videolla näytetään, kuinka FPV-räjähdelennokki lähestyy takaa yläviistosta venäläistä T-80BV-panssarivaunua.

Osuma aiheuttaa valtavan räjähdyksen tankin tuhoutuessa tulipallona. T-80:n tykkitorni lentää ylöspäin ja lähes törmää tilannetta kuvanneeseen tiedustelulennokkiin.

The turret of an exploded Russian T-80BV tries to knocks down the drone 🫣https://t.co/yUhpdSDWUh pic.twitter.com/ElwV3D6hJJ

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 11, 2023