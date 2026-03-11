Raju ehdotus eläkkeistä – neljännes pois työnantajan kustannuksista

Kansanedustaja Martin Paasi (kok.) esitti eilen, että työeläkkeiden rahastointi tulisi kohdistaa nuorille ikäluokille. Pitkällä aikavälillä riskilliset sijoitukset, kuten osakkeet, ovat tuottaneet parhaiten.
– Työeläkejärjestelmässä on aikaa odottaa, että sijoitukset tuottavat. Kun vuoden 2025 eläkeuudistuksessa riskillisten sijoitusten painoa työeläkesijoituksissa kasvatetaan tulisi samalla myös kohdistaa rahastointia nykyistä enemmän nuorten, Paasi totesi.
– Jos eläkejärjestelmässä uskalletaan kasvattaa riskillisten sijoitusten osuutta pitkän aikavälin tuottojen parantamiseksi, olisi luontevaa pohtia myös sitä, miten samaa ajattelua voitaisiin hyödyntää nykyistä vahvemmin nuorten tulevien eläkkeiden rakentamisessa.
Paasin mallissa jokaiselle vastasyntyneelle tehtäisiin julkisista varoista 6000 euron sijoitus, joka olisi tarkoitettu käytettäväksi vasta eläkeiässä.
– Jos tuotto olisi keskimäärin seitsemän prosenttia, kuten Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin historiallinen tuotto on ollut viimeisen noin 220 vuoden aikana, kasvaisi sama sijoitus noin 558 000 euroo.
– Kun yhdessä sukupolvessa poistaisimme työnantajan palkkakustannuksesta neljänneksen, se olisi ennen näkemätön kilpailukykyparannus, Paasi kommentoi X:ssä viitaten työeläkemaksujen suuruuteen.