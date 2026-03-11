Verkkouutiset

Raju ehdotus eläkkeistä – neljännes pois työnantajan kustannuksista

Uusi malli työeläkkeisiin parantaisi kansanedustajan mukaan Suomen kilpailukykyä.
Keskustelu eläkkeistä käy vilkkaana. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Keskustelu eläkkeistä käy vilkkaana. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kansanedustaja Martin Paasi (kok.) esitti eilen, että työeläkkeiden rahastointi tulisi kohdistaa nuorille ikäluokille. Pitkällä aikavälillä riskilliset sijoitukset, kuten osakkeet, ovat tuottaneet parhaiten.

– Työeläkejärjestelmässä on aikaa odottaa, että sijoitukset tuottavat. Kun vuoden 2025 eläkeuudistuksessa riskillisten sijoitusten painoa työeläkesijoituksissa kasvatetaan tulisi samalla myös kohdistaa rahastointia nykyistä enemmän nuorten, Paasi totesi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jos eläkejärjestelmässä uskalletaan kasvattaa riskillisten sijoitusten osuutta pitkän aikavälin tuottojen parantamiseksi, olisi luontevaa pohtia myös sitä, miten samaa ajattelua voitaisiin hyödyntää nykyistä vahvemmin nuorten tulevien eläkkeiden rakentamisessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Paasin mallissa jokaiselle vastasyntyneelle tehtäisiin julkisista varoista 6000 euron sijoitus, joka olisi tarkoitettu käytettäväksi vasta eläkeiässä.

– Jos tuotto olisi keskimäärin seitsemän prosenttia, kuten Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin historiallinen tuotto on ollut viimeisen noin 220 vuoden aikana, kasvaisi sama sijoitus noin 558 000 euroo.

– Kun yhdessä sukupolvessa poistaisimme työnantajan palkkakustannuksesta neljänneksen, se olisi ennen näkemätön kilpailukykyparannus, Paasi kommentoi X:ssä viitaten työeläkemaksujen suuruuteen.

Työeläkkeiden rahastointi tulisi kansanedustajan mukaan kohdistaa nuorille
Rahastoinnilla voisi parantaa nuorten sukupolvien tulevaa eläketurvaa.
Mainos