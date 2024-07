Rajavartiolaitos kiistää: Ei väkeä Puolaan

Uutistoimisto Reuters kertoi torstaina illalla nimettömään puolalaiseen virkamieslähteeseen vedoten, että Puola toivoo saavansa Suomesta, Saksasta ja Kreikasta rajavartijoita ja poliiseja tuekseen Valko-Venäjän vastaista rajaansa vartioimaan.

Rajavartiolaitos kiistää uutistoimiston tiedot.

– Puolan viranomaiset eivät ole pyytäneet, eivätkä tietojemme mukaan suunnittele pyytävänsä apua [Euroopan raja- ja merivartiosto] Frontexilta tai yksittäisiltä jäsenmailta, Rajavartiolaitos tiedotti perjantaina.

Uutistoimiston mukaan Puola olisi ollut aikeissa nostaa asian esiin ensi viikolla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltojen Washingtonissa.

Masinoidut siirtolaisten virrat Valko-Venäjältä Puolaan alkoivat vuonna 2021. Tilanne on välillä rauhoittunutkin, mutta toukokuusta lähtien siirtolaisia on taas alkanut saapua paljon. Ylen mukaan Puola kirjasi toukokuun aikana yli 7000 laitonta rajanylitystä. Koko alkuvuoden aikana laittomia rajanylitysyrityksiä on ollut noin 18 000.