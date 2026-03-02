Rajan varusmiehillä runsaasti hengitystieinfektioita

Lapin rajavartioston ja Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppanioiden varusmiehillä ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevilla naisilla on todettu runsaasti hengitystieinfektioita, Rajavartiolaitos kertoo.

Tartunnan saaneita on useita kymmeniä kummassakin rajavartiostossa. Kaikkien sairastuneiden tilanne on vakaa ja tilannetta seurataan jatkuvasti. Kotihoidossa oleviin varusmieheen pidetään yhteyttä. Vakavia tautimuotoja ei ole Rajavartiolaitoksen mukaan todettu.

Rajavartiolaitos kertoo, että se noudattaa puolustusvoimien terveydenhuollon yhteisiä linjauksia tartuntojen hallitsemiseksi ja leviämisen hillitsemiseksi.



– Yhtenä infektion aiheuttajana on todettu adenovirus, johon liittyen todennettuja tapauksia on ollut noin viisi. Adenovirus voi aiheuttaa rajuakin taudinkuvaa ja vakavaa sairaalahoitoon johtavaa tautimuotoa. Vakavilta muodoilta on vältytty. Adenovirus on aiheuttanut sairastuneissa ylähengitystie- ja vatsaoireita, yleistä huonovointisuutta ja kuumeilua. Lisäksi varusmiehillä on ollut myös rinoenterovirusta, koronaa ja kausi-influenssaa, Rajavartiolaitoksen ylilääkäri Tomi Wuorimaa kertoo tilanteesta.

Hengitystieinfektioiden määrä lähti nousuun toissa viikolla ja jatkoi kasvuaan vielä viime viikolla.

Rajajääkärikomppanioissa on käynnistetty toimenpiteet tartuntojen hallitsemiseksi. Hengitystieinfektioiden leviämistä estetään esimerkiksi sillä, että jokainen pesee kädet, ja yskii hygieniaohjeiden mukaisesti nenäliinaan tai hihaan pisaratartuntojen vähentämiseksi.