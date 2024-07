Rajalaki yhä jumissa: Tiistaina taas uusi kokous, oikeusoppineet sanasodassa

Kiisteltyä rajalakia puiva eduskunnan hallintovaliokunta jätti väliin maanantai-iltapäivälle suunnitellun kokouksen, kertoo Helsingin Sanomat. Valiokunnalla oli kokous maanantaina aamulla, ja sen oli tarkoitus palata kokouspöydän ääreen neljän maissa. Toisin kävi.

Hallintovaliokunnan kokoontuminen rajalain tiimoilta on kestänyt jo viime tiistaista, eikä valmista ole vieläkään. Seuraavan kerran hallintovaliokunta kokoontuu tiistaina kello 13.

Eduskunnan suurin oppositiopuolue SDP on vaa’ankieliasemassa, sillä lain läpimenoon tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö. Varmuutta siitä, mitä äänestyksessä tapahtuu, on vaikeaa vielä arvioida, kun hallintovaliokunnan käsittely on kesken.

Maanantaina iltapäivällä pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tapasivat ja keskustelivat tilanteesta. HS:lle Orpo sanoi kannustaneensa SDP:ta etsimään sellaisia ratkaisuja, joilla tarvittava enemmistö lain tueksi voitaisiin saada kasaan. Orpo kommentoi, että hänestä hallintovaliokunnassa on ollut ”vahva yritys” löytää yhteinen ratkaisu Sdp:n ja hallituspuolueiden kesken.

SdDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puheenjohtaja Lindtman sanoivat, ettei puolue ole valmis perääntymään neuvottelutavoitteistaan. SDP edellyttää, että perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset tehdään hallituksen lakiesitykseen. Lisäksi SDP haluaa, että laki palautetaan vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Tästä syystä myös perustuslakivaliokunta oli maanantaina eduskunnassa valmiudessa siltä varalta, että hallintovaliokunta olisi saanut mietintönsä valmiiksi maanantain aikana.

Perustuslakivaliokunnan työskentelyyn on kohdistunut jälkikäteen huomattavaa julkista kuohuntaa ja oikeusoppineiden poikkeuksellisen rankkaa julkista debattia. Sunnuntaina ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin kritisoi kärjekkäästi oikeuskansleri Tuomas Pöystiä Pöystin sanottua viikonloppuna, ettei perustuslakivaliokunnan työskentely ole politisoitunut ja valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) on toiminut asiallisesti.

Vestmanin toimintaa oli kritisoinut lauantaina yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Scheinin asettui puolustamaan Tuoria ja antoi ymmärtää, että oikeuskansleri puhuisi ristiin omien kokemustensa kanssa. Scheinin vihjasi, että oikeuskansleri olisi jäävi eikä hänen toimintansa olisi oikeuskanslerille sopivaa. Shceinin myös implikoi, että oikeuskansleri Pöysti alistuisi painostukseen.

– Surullista, kun olit kuitenkin lahjakas nuori juristi, Scheinin kirjoitti viestipalvelu X:ssa.

Rajalain käsittely viivästyttää eduskunnan kesätauon alkamista. Usein kesätauko on alkanut juhannuksen jälkeisellä viikolla. Maanantaina eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi, että seuraava eduskunnan täysistunto järjestetään tiistaina 9. heinäkuuta.

Uudella rajan poikkeuslailla voitaisiin rajoittaa kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanottamista määrätyissä osissa Suomen rajaa. Tällöin kansainvälisen suojelun hakemuksia ei otettaisi vastaan kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia olisivat lapset, vammaiset tai muut erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Poikkeus koskisi myös henkilöitä, jotka ovat todellisessa vaarassa joutua kidutuksen tai muun epäinhimillisen toiminnan kohteeksi.