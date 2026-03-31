Räjähtänyt drooni putosi 18 kilometrin päähän Tarton keskustasta

Viron ilmatilaan harhautui tiistain vastaisena yönä kymmenkunta droonia. Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on tarkastanut aamulla kolme mahdollista putoamispaikkaa.

Rynnäkködroonin jäänteitä on Postimees -lehden mukaan löytynyt Tarton maakunnassa sijaitsevan Kastren kunnan Hammasten kylästä. Tapahtumapaikka on noin 18 kilometriä Tarton keskustasta. Ilmassa todennäköisesti räjähtäneen droonin osia putosi laajalle alueelle, myös pellolle noin 400 metrin päähän asuintalosta.

Alueen asukkaat kertovat lehdelle kuulleensa yöllä voimakkaan räjähdyksen.

Harhailevat droonit liittyvät Ukrainan hyökkäyksiin Venäjän aluille Itämeren rannalla.

Viron puolustusvoimien strategisen viestinnän johtaja, eversti Uku Arold kertoi tiedotustilaisuudessa, että ilmatilaan saapuneita drooneja seurattiin ja tarkkailtiin yhdessä Nato-liittolaisten kanssa.

Liittolaisten hävittäjillä oli Uku Aroldin mukaan mahdollisuus ampua drooneja alas, mutta niin ei tehty. Päätöksessä hänen mukaansa painoivat sekä tarkoituksenmukaisuus että turvallisuus.

– Jos on vaara, että raketti tai droonin jäänteet putoavat paikkaan, jossa ihmiset voivat jäädä alle, tai ne päätyvät toisen valtion alueelle, laukausta ei tehdä. Tänä yönä kyse oli jahdista, joka jäi ”valokuvajahdiksi”, Arold sanoi tiedotustilaisuudessa Viron yleisradio ERR:n mukaan.

Viron puolustusvoimat lähetti yön ja aamun aikana kolme vaaratiedotetta sen mukaan, millä alueella uhka alkoi toteutua. Ensimmäinen vaaratiedote lähetettiin jo ennen kuin droonit saapuivat Viron ilmatilaan. Uhka päättyi aamulla.

Arold korosti, että vaaratiedote annetaan vain silloin, kun uhka on todellinen eli kun kyse on Virossa asuvien ihmisten hengestä ja terveydestä.

