Räjähdys videolla, Ukrainan kerrotaan iskeneen Krimille

Ukrainan kerrotaan tehneen lennokki-iskun Venäjän miehittämälle Krimille. Isku tapahtui aamuyöllä.

Alta löytyvillä videoilla näkyy räjähdys, jonka väitetään tapahtuneen Sevastopolin satama-alueella. Venäjän mediassa on taas julkaistu videoita ilmatorjuntatulituksesta alueella. Satamassa on useita Venäjän Mustanmeren laivaston aluksia.

Hyökkäyksen laajuudesta tai sen aiheuttamista vahingoista ei ollut vielä maanantaina aamulla tietoa.

Ukraina on tehnyt toistuvia lennokki-iskuja Krimille ja myös syvälle Venäjän alueelle. Iskut ovat herättäneet runsaasti kysymyksiä Venäjän ilmavalvonnan ja -puolustuksen tilasta.

In Russian-occupied #Sevastopol, #Crimea, south #Ukraine, explosions are reported at the base of #Russia’s Black Sea Fleet. These explosions are allegedly caused by Ukrainian combat UAVs.

