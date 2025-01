Räjähdyksiä Venäjällä – massiivinen isku osui lentokonetehtaaseen

Ukrainan kerrotaan toteuttaneen viime yön aikana laajan lennokki-iskun eri puolille Venäjää.

Räjähdyksistä kerrottiin muun muassa Smolenskissa, jossa kuvernööri Vasili Anokhin kertoi ilmatorjunnan tulittaneen lähestyviä kohteita. Alueen viranomaiset olivat varoittaneet mahdollisesta lennokkihyökkäyksestä edellisenä iltana.

Sosiaalisessa mediassa kerrottiin myöhemmin ainakin seitsemästä räjähdyksestä. Eräällä videolla näkyy, kuinka ilmatorjuntaohjus lentää matalalla kaupungin yllä ja tuhoaa yhden drooneista.

RBC:n mukaan yksi räjähdedrooneista syöksyi paikallisen rakennuksen katolle. Jartsevon öljynjalostamon ja ilmailualan tehtaan uskotaan olleen kohteina. SmAZ-lentokonetehdasrakennuksen tulipalosta julkaistiin myöhemmin kuvia.

Massiivisen droneiskun seurauksena Smolenskissa ilmoitettiin sähkökatkoksista ja vesihuollon ongelmista.

Ukrainan lennokki-iskuista kerrottiin lisäksi Saratovin ja Krasnodarin alueilla.

Moment of one drone being shot down during an attack on the Smolensk Aircraft Plant. pic.twitter.com/XHSw9x9Qe2

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025