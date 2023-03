Räjähdyksiä sotilaslentokentän lähellä Venäjällä

Kaukasian pohjoisosassa sijaitsevalla Krasnodarin alueella on sattunut ainakin yksi räjähdys.

Venjän hätätilaministeriön paikallisosasto vähätteli tapausta ja kertoi tulipalon syttyneen pellolla.

Radio Free Europen toimittaja Mark Krutovin jakamien satelliittikuvien perusteella kyseisessä kohdassa on kaivettu lukuisia maavalleja sotilaskohteiden suojaamiseksi. Linnoitteet olivat näkyvissä jo joulukuussa 2021 otetuissa satelliittikuvissa.

Vieressä sijaitsee asevoimien lentotukikohta. Paikallismediassa liikkuneiden tietojen perusteella kenttä olisi ollut lentokoulun käytössä. Tukikohdan edustaja vakuutti, ettei ”minkäänlaista tulipaloa tai räjähdystä” sattunut.

Perjantain tulipalo oli niin laaja, että se havaittiin myös Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan satelliiteissa.

Ukraina on tehnyt viime viikkojen aikana suuren määrän lennokki-iskuja eri puolille Venäjää. Rosneftin varastolla Krasnodarin alueella sattui useita räjähdyksiä helmikuun lopulla. Myös muille lentokentille on tiettävästi isketty.

The fire is so huge it even have been detected by @NASA satellites. https://t.co/QAGJYRMpLD pic.twitter.com/9QbWKVZIIi

— Mark Krutov (@kromark) March 3, 2023