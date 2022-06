Historiallinen luostari palaa Ukrainassa

1600-luvulta peräisin oleva Pyhän vuoren luostari on tulessa Svjatohirskin kaupungissa Ukrainassa.

Asiasta kertovan BBC:n mukaan luostari on Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Patriarkaatin johdossa on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheinen liittolainen patriarkka Kirill.

Luostari sijaitsee kalliolla Donets-joen varrella. Venäjän joukot ovat toistuvasti pyrkineet yrittämään joen ja saamaan Ukrainan joukot mottiin.

Luostari sijaitsee sijaitsee lähellä merkittävää Slovjanskin kaupunkia, joka on edelleen Ukrainan hallussa.

– Taisteluiden seurauksena luostarissa on syttynyt laajamittainen tulipalo. Liekit ovat nielaisseet luostarin pääpyhätön, Ukrainan ortodoksikirkko kertoo verkkosivuillaan.

Venäjä puolestaan syyttää Ukrainan joukkoja palosta. BBC:n mukaan maan puolustusministeriö väittää Telegramissa, että ukrainalaisjoukot ovat sytyttäneet luostarin tuleen vetäytyessään alueelta.

The occupiers "denazified" the wooden skit of the Svyatogorsk Lavra of the #Ukrainian Orthodox Church pic.twitter.com/sNMJNXi8ME

— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2022