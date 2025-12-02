Räjähdyksiä ja savupatsas: tältä näytti meridroonien tuhoisa isku

Ukrainan kauko-ohjattavat räjähdeveneet eli meridroonit aiheuttivat suuria tuhoja kahdelle Kremlin varjolaivatsoon lukeutuvalle öljytankkerille Mustallamerellä.
Hyökkäyksistä julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka pikaveneet kiitävät merellä ja räjähtävät tulipalloina tyhjien alusten takaosassa.
Turkin viranomaisten mukaan kohteina olivat Gambian lipun alla purjehtivat alukset Kairos ja Virat, joihin osui perjantaina Turkin rannikon edustalla.
Viratia vastaan ilmeisesti hyökättiin uudelleen lauantaina. Miehistöt evakuoitiin, eikä kukaan loukkaantunut.
BBC:n mukaan iskuissa käytettiin Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n Sea Baby -meridrooneja.
Kairos-rahtialuksen miehistön jäsenten kuvaamia videoita evakuoinnista on jaettu sosiaalisessa mediassa. Eräällä videolla näkyy, kuinka pelastusliiveihin sonnustautuneet miehet kiirehtivät käytävillä ja portaikossa hälytyssireenien soidessa.
Mereen valunut polttoaine näytti syttyneen tuleen, ja liekeistä nousi suuri savupatsas. Miehet kerääntyivät suuren tankkerin etuosaan kauemmas tulipalosta. Heidät siirrettiin pian pelastusaluksille.
Onboard footage of the KAIROS crew evacuating after it was struck by Ukrainian naval drones. The tanker is part of Russia's shadowfleet, bypassing sanctions. https://t.co/1sVPl7kt2a pic.twitter.com/2Fr8o4wK3Q
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2025