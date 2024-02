Räjähdeveneiden laumat voivat muuttaa merisotaa

Ukrainan kehittämät kauko-ohjattavat räjähdeveneet ovat osoittautuneet tehokkaaksi aseeksi Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan.

Kuluvalla viikolla venäläinen Molnija-luokan korvetti tuhoutui ainakin kahden miehittämättömän pommiveneen osumasta. Iskuja ei ole pystytty estämään, vaikka Mustanmeren satamia on yritetty suojata erilaisilla esteverkoilla, puomeilla ja lisätyllä valvonnalla.

Teknologiaa on seurattu mielenkiinnolla Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa, joka etsii yksityisen sektorin toimijoita mukaan pieniä meridrooneja kehittävään PRIME-hankkeeseen.

War Zone -sivuston mukaan suunnitelma voi tarkoittaa satojen edullisten ja autonomisesti toimivien drooniveneiden laivastoa, joka pystyy tuhoamaan vihollisaluksia.

Hankkeen taustalla on puolustushallinnon vuonna 2015 perustama DIU-innovaatioyksikkö. Kalifornian Silicon Valleyssa toimiva yksikkö pyrkii vauhdittamaan kaupallisten ja kaksikäyttötuotteiden käyttöönottoa asevoimissa.

Yhdysvaltain laivasto kokeili jo vuonna 2014 tietokoneohjattuja pikaveneitä, jotka voisivat tulevaisuudessa suojata sota-aluksia parven lailla.

Uudessa hankkeessa kehitetään meridrooneja, jotka kulkisivat satoja kilometrejä ja jäisivät odottamaan sopivaa kohdetta konfliktialueella. Alusten pitäisi pystyä ”monimutkaiseen autonomiseen toimintaan” vastatakseen kohteen väistöliikkeisiin.

Hankkeeseen osallistuvien yhtiöiden olisi pystyttävä tuottamaan aluksia tarvittaessa 120 kappaletta vuoden aikana.

Myös Yhdysvaltain merijalkaväki on kehittänyt aseistettuja meridrooneja viime vuosina. Ne voidaan varustaa esimerkiksi Stinger-ilmatorjuntaohjuksilla omien laivojen suojaamiseksi.

‘Interceptor’ Drone Boat Swarm Vision Laid Out By Pentagon

A new program envisions swarms of drone boats autonomously finding and chasing down target ships, and maybe even attacking them directly.

Read all about it: https://t.co/uH6Ih2UeCS

— The War Zone (@thewarzonewire) February 1, 2024