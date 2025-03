Raivo repesi Venäjällä: Tennistähti loikkasi

Venäläinen tennistähti Daria Kasatkina on vaihtanut Venäjän kansalaisuutensa Australian kansalaisuuteen, mikä on kirvoittanut raivoa ja katkeraa kommentointia Venäjällä.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass on julkaissut lukuisia negatiivissävytteisiä uutisia aiheesta. Agents media kertoo asiasta X-Viestipalvelussa.

Kannanotoissa tennistähden elämään povataan ongelmia ja urheilu-uralle epäonnistumisia. Samalla painotetaan myös, ettei ”hänen kaltaisilleen urheilijoille ole Venäjällä sijaa” ja ”hän tuskin tulee enää voittamaan mitään merkittävää”.

– Jos hänellä on tällainen asenne hänet kasvattanutta maata kohtaan, niin hän voi sitten mennä. Meillä on tällä hetkellä paljon vahvoja nousevia tennispelaajia, joita me kannatamme ja tuemme. Tiemme puolestaan erkanevat heidän kanssaan, joilla on erilainen asenne, toteaa duuma ja Venäjän liikunta-ja urheilukomitean varapuheenjohtaja Dmitry Svishchev.

– Meillä on ollut näitä tapauksia, joissa pelaajat ovat siirtyneet Australiaan, mutta missä mahtavat nämä pelaajat olla nyt, toteaa puolestaan venäläinen valmentaja Alexander Kalivod.

Kuitenkin Andrei Tšesnokov, joka on toiminut muun muassa Jelena Vesninan valmentajana, puhuu tapauksesta myönteisesti.

– Hän kohtaa varmasti paljon vihaa, ja ihmiset kutsuvat häntä petturiksi. Itse aion kuitenkin jatkaa hänen kannattamistaan, koska hän on tehnyt venäläiselle tennikselle paljon hyvää.

Kasatkina itse kertoi Instagramissa olevansa ylpeä siitä, että edustaa nyt uutta kotimaataan, vaikkakaan päätös kansalaisuuden muuttamisesta ei ollut helppo.

– Aion aina kunnioittaa ja arvostaa juuriani, mutta olen innoissani aloittaessani tämän uuden luvun urallani ja elämässäni Australian lipun alla, hän sanoo.