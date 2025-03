Raivo repesi Venäjällä – ”Tämä on ansa”

Venäläiset sotabloggaajat ja muut sodasta raportoivat mediahahmot ovat raivoissaan tulitaukokeskustelusta, Moscow Times kertoo.

Yhdysvaltain ja Ukrainan Saudi-Arabiassa käymien keskusteluiden poikimaa 30 päivän tulitaukoesitystä on luonnehdittu ”ansaksi” ja yritykseksi saada Ukrainalle aikaa asevoimien vahvistamiseen.

Kreml on suhtautunut esitykseen varovaisesti. Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi tänään venäläisten odottavan lisää tietoa Yhdysvalloilta ja että tulitaukoa on vielä liian aikaista kommentoida. Useimpien asiantuntijoiden mukaan Venäjällä tuskin on juuri yllykettä suostua tulitaukoon. Jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin huomauttaneet, että tulitauko voisi myös kääntyä Moskovan eduksi ja Ukrainan vahingoksi.

Sotabloggarien mielipiteet ovat joka tapauksessa olleet jyrkkiä.

Esimerkiksi eräällä sotauutisia ja analyysejä rintamatilanteesta yli miljoonalle seuraajalle julkaisevalla venäläisellä Telegram-kanavalla ryöpytetään, että 30 päivän tulitauko olisi Venäjän kannalta merkityksetön ja palvelisi puolustajaa. Ukrainan varoitetaan myös jatkavan nyt varustautumista amerikkalaisella tuella.

Samaa on varoiteltu muillakin niin sanotuilla Z-kanavilla.

Hyökkäyssotaa Ukrainassa tukeva bloggari Boris Rozhin taas varoittaa ukrainalaisten viestivä tulitauolla halua neuvotella, mutta vahvistavan todellisuudessa asevoimiaan sen aikana.

– Klassinen ansa. Ja sitten toteamme, että meidät petettiin jälleen, hän kirjoittaa lähes 900 000 seuraajalleen.

Suosittu venäläinen sotakirjeenvaihtaja Aleksander Kots puolestaan kehottaa ”tunkemaan rauhanaloitteet p**********ne”.

Yli 100 000 seuraajan Zhivov Z -kanavaa pyörittävä Aleksei Zhivov kirjoittaa toivovansa, ettei Venäjä suostu ehdotukseen tulitauosta.

– Washington palauttaa sotilaallisen tukensa Ukrainan asevoimille ja vahvistaa avoimesti osallistumisensa sotaan Venäjää vastaan. On epäselvää, mihin Venäjä tätä taukoa tarvitsisi. Toivon, ettemme suostu siihen.