Raivo repesi Venäjällä: Sotilaat määrättiin tahallaan teurastukseen

Sodan todellisuutta kuvaava, sosiaalisessa mediassa leviävä video raivostuttaa Venäjällä, kertoo War Translated-sivusto Twitterissä. Videolla Ukrainassa taistelevan venäläisen ”Myrsky”-yksikön eloonjääneet sotilaat kertovat kokemuksistaan rintamalla. Alunperin yksikköön kuului 161 sotilasta, mutta nyt miehiä on vain joitakin kymmeniä jäljellä.

Videolla sotilaat kertovat, että heidät lähetettiin tahallaan ”teurastukseen” venäläisten hyökätessä Vodianen kylään Mariupolin alueella Itä-Ukrainassa.

– Komentajamme lähetti meidät kohti vihollisen konekiväärejä, tykkejä ja tankkeja.

Joukot olivat raskaan tykistötulen kohteena kahden viikon ajan, tapahtumat kokenut sotilas kertoo videolla. Yksikön ei sallittu vetäytyä asemistaan, hän jatkaa. Asiasta pitää huolen venäläinen vetäytymisen estämisestä vastaava osasto.

– He väittävät, että sotilaita verotetaan, ja että maksusta kieltäytyvät lähetetään suoraan etulinjaan. Jos he haavoittuvat, heidät päästetään sairaalasta toipilaina ja lähetetään takaisin rintamalle, War Translated-sivuston Dmitri-nimellä esiintyvä edustaja kirjoittaa.

Videolla sotilaat vetoavat ”ylipäällikköönsä”, toisin sanoen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin tilanteen helpottamiseksi.

Alunperin War Translated arvioi videolla esiintyvän yksikön koostuvan rintamalle määrätyistä rangaistusvangeista, mutta näin ei kuitenkaan ole. Videolla esiintyvät miehet on tunnistettu sosiaalisen median avulla, ja he ovat kaikki aikaisemmalla rintamakokemuksella varustettuja mobilisoituja sotilaita. Huomionarvoista onkin, että Venäjä torjuu armeijalleen arvokkaiden ja kokeneiden miesten vetäytymisyritykset, War Translatedin Dmitri kirjoittaa.

– Video on herättänyt runsaasti keskustelua venäläisillä kanavilla tänään, etenkin komentajia haukutaan. Jotkut sanovat että monet muutkin yksiköt ovat samanlaisessa tilanteessa, he eivät vaan puhu sitä tai tee videovetoomuksia.

Russian soldiers from the "Storm" unit, consisting of both convicts (and likely some mobilised), formed by Russian MoD, published a video revealing they were purposefully sent into slaughter during the assault of Vodyane while blocking units prevented their retreat. The unit… pic.twitter.com/J3citHJOpQ

By the way, apparently, these are not convicts. They're all mobilised with previous military experience. Grey Zone found all these people on social media. Russians use blocking units against experienced, valuable (for them) mobiks.

There has been a lot of discussion in Russian… https://t.co/30VeJCNYqY pic.twitter.com/jjVrrF68LT

— Dmitri (@wartranslated) March 25, 2023