Raivo iskuista Venäjällä: Äärimmäistä epäpätevyyttä

Venäjän sosiaalisessa mediassa on reagoitu raivokkaasti Ukrainan epäiltyihin iskuihin Keski-Venäjällä sijaitseviin lentotukikohtiin.

Lennokin väitetään vaurioittaneen kahta strategista Tu-95-pommikonetta Engels-2-lentotukikohdassa Volgan varrella. Tämän lisäksi polttoainerekka räjähti lentokentällä Rjazanissa.

Sotaa seuraava Telegram-kanava Voennyi Obozrevatel arvioi uutisten osoittavan ”takalinjan lampaiden” eli tukikohtia vartioivien tahojen ”äärimmäisen epäpätevyyden”. Kanava muistuttaa Ukrainan iskeneen aiemmin onnistuneesti Krimin niemimaalla ja Pihkovan alueella.

Ihmetystä on herättänyt se, miksei strategisesti tärkeitä lentotukikohtia ole suojattu esimerkiksi Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmillä, jotka pystyvät torjumaan pieniä lennokkeja.

– Joskus vaikuttaa siltä, että näille ihmisille voisi laittaa huomaamatta pommin taskuun. Tai jos he huomaavat sen, niin he kertovat kaiken olleen ennalta suunniteltua, Voennyi Obozrevatel kirjoittaa.

Eräs toinen Telegram-kanava sanoo jopa kaikkein Kreml-myönteisimpien bloggaajien olevan repeämäisillään raivosta. Kanavalla arvioidaan tapahtumien oikeuttavan ydiniskun Ukrainaan, sillä tukikohdat kuuluvat Venäjän ydintriadin keskeisiin kohteisiin.

Monet kommentaattorit ovat keskittyneet arvostelemaan Venäjän asevoimien epäonnistumisia. Eräs bloggaaja kysyy, miksi lähes kaikki Venäjän strategiset pommikoneet sijoitettiin vierekkäin yhteen lentotukikohtaan ja ilman suojausta.

– Rangaistaanko tästä rikollisesta huolimattomuudesta tai sabotaasista, venäläisbloggaaja kysyy.

