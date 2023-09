Rahtilaivojen jätevedet valuvat Suomen aluevesille – kansanedustaja haluaa kieltoa

Hallitus päätti budjettiriihessään ohjata rahaa Saaristomeren suojeluohjelmaan, jolla vauhditetaan esimerkiksi hiilensidontaa, ravinteiden poistoa vesistöistä ja ravinnekierron prosesseja.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä on tyytyväinen.

– Saaristomeren tila on tiedossa ja Suomessa on vesiensuojelun osaamista. Etenkin sisävesien kuntoa on viime vuosikymmenien aikana onnistuttu parantamaan erilaisilla luvituskäytännöillä ja suojelulla. Saaristomeri on katastrofaalisessa tilassa ja tarvitsee pikaisia toimia, joten on välttämätöntä, että rehevöitymisen vähentämiseen panostetaan paitsi sanoja, myös euroja, Aalto-Setälä sanoo tiedotteessa.

Hän on eduskunnan ympäristövaliokunnan ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäsen.

Aalto-Setälä toteaa, että Saaristomeren tilan parantaminen on alun perinkin huomioitu vahvasti hallituksen ohjelmassa. Tavoitteena hänen mukaansa on saada merialue pois Itämeren suojelukomission HELCOMin pahimpien kuormittajien Hot Spot -listalta.

– Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus on historiallinen, sillä sellaista ei aiempien hallitusten ohjelmista löydy.

Ravinnekierron edistäminen on hänen mukaansa tärkein työkalu Saaristomeren pelastamisessa. Sillä voidaan samanaikaisesti ratkaista talouden, ilmaston ja luontokadon haasteita Itämerellä.

Saaristomeren valuma-alueen maatalouden ravinnepäästöjä pitää Aalto-Setälän mielestä vähentää.

– Suomalainen maanviljelys on avainasemassa. Tahtotila muutokseen löytyy. Lannoitteiden hinnat nousevat ja maatalouden ravinteiden kierrätykselle on entistä suurempi tarve. Ravinnekierron vauhdittaminen säästää rahaa ja Saaristomeren ainutlaatuista luontoa, hän sanoo.

Hän esittää listan muista toimista.

– Konkreettisia keinoja Itämeren suojelussa ovat myös lumenkaadon lopettaminen vesistöihin sekä alusten jätevesien purun kieltäminen Suomen aluevesillä. Tällä hetkellä rahtialukset voivat purkaa jätevesiään herkkään Saaristomereen, kansanedustaja sanoo.

Aalto-Setälä kertoo, että budjettiriihessä päätettiin lisäksi 10 miljoonan euron lisäpanostuksesta vesiensuojelun tehostamisohjelmaan sekä HELMI-elinympäristöohjelmaan ja METSO-metsiensuojeluohjelmaan.

– Ohjelmien toimet, kuten rantaluonnon kunnostaminen, soiden ennallistaminen ja metsien suojelu auttavat myös Itämerta, hän toteaa.