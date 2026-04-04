Rahaministeri IS:lle: Jo hallitusneuvotteluissa olisi kannattanut tehdä paljon enemmän säästöpäätöksiä

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo tajunneensa pian hallitusneuvottelujen jälkeen, että neuvotteluissa aikaansaadut päätökset olivat riittämättömiä. Purra kertoo asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa.

Purra sanoo, että nykytiedoilla hän olisi ajanut nykyistäkin kovempia sopeutustoimia.

– Mikäli meillä olisi ollut parempi tieto tulevasta jo hallitusneuvotteluissa, olisi kannattanut tehdä jo siellä paljon enemmän säästöpäätöksiä, Purra tiivistää Ilta-Sanomille.

Koska hallitusneuvotteluissa ei saatu aikaan riittävästi säästöjä, on se tarkoittanut, että uusia sopeutustoimia on täytynyt tehdä pitkin hallituskautta. Se taas on Purrasta yksi syy yhteiskunnalla vallitsevalle pelokkuudelle.

– Se on ollut myös poliittisesti kuluttavaa koko hallitukselle, Purra harmittelee.

Kritiikkiä Purra osoittaa erityisesti Sanna Marinin hallitukselle, joka ei ryhtynyt talouskasvun keskellä säästöihin, vaan pikemminkin peruutteli pienistäkin sopeutuksista.

– Meillä ei ole tällaista luksusvaihtoehtoa ollut. Plus jatkuvat negatiiviset uudet shokit, hän toteaa.

Purra haluaa herätellä suomalaisia siihen, että julkinen talous on kuralla. Suomen talous ei ole hyvinvointivaltion talous, ja seuraavalla hallituskaudella edessä on noin kymmenen miljardin euron säästötoimet.

Se ei ole helppo rasti. Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden mukaan nykyhallituksen toimet vahvistavat julkistaloutta noin viiden miljardin euron edestä. Uusia säästökohteita on siis pakko löytää.

Esimerkiksi maataloudesta voitaisiin valtiovarainministerin mukaan löytää leikattavaa. Ne muodostavat hänen mukaansa todella suuren osuuden yritystuista.

– Sille on perustelunsa. Mutta tilanne, jossa tehostetaan, niin esimerkiksi ruuantuotannon tukeminen on varmasti oleellisempaa kuin jonkun hömppäheinän tukeminen, Purra tiivistää.

Purra olisi valmis myös kajoamaan eläkkeisiin.

– Annoin alustavaa vihreää valoa talouspolitiikan arviointineuvoston alkuvuoden raportissa nostamille eläkekokonaisuuden kohteille paitsi sille, että vanhempain­vapaakaudelta kertynyttä eläkettä alettaisiin myös leikata, Purra kertoo.

Hän kuitenkin painottaa, että olisi kohtuutonta puuttua eläkkeisiin ennen kun säästöjä on tehty vaikkapa järjestösektoriin ja siella työskentelevien entisten politiikkojen palkkoihin.