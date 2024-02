Radan vaurio paikannettu Kouvolan lähelle – VR ei silti aja junia tänään

VR:n virallisella sivulla Facebookissa kerrotaan, että junaliikenne ei käynnisty tänään. VR matkalla -sivuston ylläpitäjä on vastannut kysyjälle reilu puoli tuntia sitten, että tämänpäiväistä kaukoliikennettä ei ajeta.

Väylävirasto kertoo yön aikana tarkastaneensa yli 700 kilometriä rataa. Yksi junakaluston pyöriin lovia todennäköisesti aiheuttanut kohta on paikannettu lähelle Kouvolaa. Tarkastusten tuloksia käydään läpi liikennöitsijöiden kanssa ja selvitykset jatkuvat.

VR Group perui kaukoliikenteen junat koko Suomesta tiistailta kun veturien ja vaunujen pyörissä havaittiin lovia. Väylävirasto käynnisti radan tarkastukset havaintojen perusteella Savon radalla.

Tarkastuksessa löytyi kiskoista merkittävä vaurio, joka todennäköisesti syntyy, kun veturin pyörät ”sutivat”. Lahden ja Kouvolan välillä Mankala-Niinimäki-rataosalta löytyneen ratavaurion korjaus on aloitettu ja rata on rajoitetusti liikennöitävässä kunnossa. Kohdassa on nopeusrajoitus, joka mahdollistaa turvallisen liikenteen vauriopaikan ohi.

VR Group tiedottaa Väyläviraston mukaan siitä, milloin matkustajaliikenne käynnistetään.