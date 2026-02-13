”Pystytte parempaan” – SDP:n pellemeemi hämmentää

Helsingin kaupunginvaltuutetttu Seida Sohrabi (kok.) ihmettelee sosialidemokraattien virallisilla some-kanavillaan jakamaa meemiä, jossa pilkataan kokoomusta.

– Piti tulla ihan tarkistamaan, että onko aikuisten oikeasti tehty päivitys. On aito, Sohrabi toteaa Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tämä päivitys kertoo enemmän demareista kuin se kertoo kokoomuksesta. Alkuvuoden surullisen (häirintä)kohun jälkeen, en tähän olisi lähtenyt jos olisin demari. Pystytte varmasti paremminkin tekemään politiikkaa. Asia edellä.

Demareiden jakama meemi liittyy hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen, joka helpottaa määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jatkossa työnantajat voisivat tehdä vuoden mittaisia työsopimuksia työntekijöiden kanssa ilman perusteltua syytä, jos on kyse ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä.

Palkansaajajärjestöt varoittavat, että hallituksen toimet heikentävät etenkin nuorten ja naisten asemaa työelämässä.