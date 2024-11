Pysäyttävät luvut: Huumeita takavarikoitu Suomessa ennätysmäärä

Tullin rikostilastojen perusteella Suomeen tulevien huumeiden määrät ovat huomattavassa kasvussa. Tullin haaviin on jäänyt tänä vuonna jo 122 erilaista huumaavaa ainetta. Näistä yhdeksän on täysin uusia muuntohuumeita, joita ei aikaisemmin ole tavattu Suomessa.

Marihuanaa, amfetamiinia ja kokaiinia on takavarikoitu tässä vaiheessa vuotta jo merkittävästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Sama ilmiö koskee myös nuuskaa, savukkeita ja dopingia. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen kokonaisvaikuttavuus on tänä vuonna jo yli 90 miljoonaa euroa.

– Toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet vahvasti myös Tullin rooliin ja tehtäviin viranomaiskentässä. Yhtenä keskeisenä rikostorjunta- ja turvallisuusviranomaisena turvaamme rajat ylittävää liikennettä ja torjumme tullirikollisuutta. Tullin tekemä kansainvälinen yhteistyö rajat ylittävän liikenteen valvonnassa, rikostorjunnassa sekä muihin turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä onkin erittäin merkittävää. Valvonta- ja rikostorjuntatehtävissä olennaista on myös tiivis kansallinen PTR-yhteistyö, painottaa valvontaosaston johtaja Samy Gardemeister tiedotteessa.

Tulli on takavarikoinut tämän vuoden tammi-syyskuun välisenä aikana marihuanaa jo yli 830 kiloa, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Kokaiinia on takavarikoitu noin 44 kiloa, mikä on kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna ja amfetamiinia 94 kiloa eli puolet viime vuotista enemmän. Tullin takavarikoima kokaiini on ollut pääsääntöisesti erittäin puhdasta.

– Olemme erittäin huolestuneita huumaavien aineiden takavarikoiden lähes räjähdysmäisestä kasvusta kuluvan vuoden aikana. Havaintojemme perusteella esimerkiksi niin perinteisten huumeiden, muuntohuumeiden, huumelääkkeiden kuin nuuskan, tupakan ja dopingin takavarikot ovat lisääntyneet merkittävästi. Myös kuljetusreitit ovat olleet muutoksessa ja huumaavia aineita tuodaan yhä enemmän Suomeen Ruotsin kautta, toteaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Nuuskan salakuljetusmäärät vähenivät merkittävästi nikotiinipussien sääntelyn vapauttamisen myötä vuonna 2023, mutta tänä vuonna suunta on kääntynyt. Myös savukkeiden salakuljetus on ollut huomattavassa kasvussa.

– Tänä vuonna nuuskan laittoman maahantuonnin määrät ovat jälleen lähteneet roimaan nousuun. Olemme syyskuun loppuun mennessä takavarikoineet jo yli nelinkertaisen määrän nuuskaa kuin koko viime vuonna yhteensä. Vastaava kasvutrendi näkyy myös savukkeiden laittoman maahantuonnin osalta, vaikka itäraja eli perinteinen savukkeiden salakuljetusreitti on nyt suljettuna. Pelkäämmekin, että savukkeiden salakuljetus lisääntynee entisestään, sillä yleisen kokemuksen perusteella tupakkaveron nostolla on selkeä vaikutus savukkeiden takavarikointeihin, kertoo Sinkkonen.

Tulli on takavarikoinut laittomasti maahantuotua nuuskaa tämän vuoden tammi-syyskuussa jo yli 4500 kiloa, kun koko viime vuonna nuuskaa takavarikoitiin yhteensä noin 850 kiloa. Savukkeita on tammi-syyskuussa takavarikoitu reilusti yli 5 miljoonaa kappaletta, kun viime vuonna takavarikoitiin yhteensä 2,75 miljoonaa savuketta.

EU:n Venäjä-pakotteet ja niiden tutkinta työllistää merkittävästi Tullia. Itärajan sulun myötä lievät säännöstelyrikokset ovat käytännössä lähes loppuneet, mutta muuten säännöstelyrikosten ja niiden törkeiden tekomuotojen määrät ovat pysyneet viimevuotisella tasolla. EU:n Venäjälle asettamien tavarapakotteiden rikkomisia tutkitaan yleensä säännöstelyrikoksina.

– Säännöstelyrikosten lisäksi talousrikostutkintaamme työllistävät erilaiset Euroopan syyttäjävirasto EPPOn kanssa yhteistyössä tehtävät, monimutkaiset talousrikostutkinnat. Näille ns. EPPO-tutkinnoille on ominaista tiivis kansainvälinen yhteistyö ja tutkintojen pitkäkestoisuus. Parhaillaan meillä on käynnissä noin kymmenkunta EPPO-tutkintaa, mutta näidenkin määrät näyttävät olevan kasvussa, kertoo Sinkkonen.

– Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on jälleen korkealla tasolla kuluvana vuotena. Tammi-syyskuussa rikostorjuntamme on tuonut yhteiskunnalle jo yli 90 miljoonaa euroa. Tästä valtion haltuun suoraan saatua rikoshyötyä eli riihikuiva rahaa tai muuta omaisuutta on tänä vuonna jo yli 35 miljoonaa euroa, summaa Sinkkonen.