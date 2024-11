Pysäyttävä video: Ukrainan lapset pakotetaan vannomaan uskollisuutta miehittäjälle

Kiovan amerikkalaisen yliopiston (AUK) perustajarehtori, taloustieteen professori Roman Sheremeta on jakanut viestipalvelu X:ssä pysäyttävän videon Venäjän miehittämästä Mariupolista.

Jutun alla olevalla videolla on Venäjän univormuihin pukeutuneita lapsia muodostelmassa.

– Yli 200 ukrainalaista lasta pakotettiin vannomaan ”uskollisuusvala” Venäjälle tilapäisesti miehitetyssä Mariupolissa, Sheremeta kuvaa videon tapahtumia.

– Tämä on ollut koko ajan Venäjän suunnitelmaa. Poistaa ukrainalainen identiteetti. Tehdä ukrainalaisista venäläisiä. Kouluttaa ja aivopestä heidät. Käyttää heitä sen jälkeen Venäjän tuleviin laajentumisen tavoitteisiin, hän jatkaa.

Näin Venäjä on Sheremetan mukaan toiminut ennenkin.

– Tšetšeenit taistelivat rohkeasti Venäjää vastaan ​​1990-luvulla, mutta nyt heidän on pakko taistella Venäjän armeijassa Ukrainaa vastaan. Samoin vuodesta 2014 lähtien miehitetyiltä alueilta kotoisin olevia ukrainalaisia ​​on kutsuttu Venäjän armeijaan ja lähetetty julmaan ”lihahyökkäykseen”, hän viittaa Venäjän hyökkäyksiin, joissa sotilaita uhrataan huolettomasti.

In temporarily occupied Mariupol, over 200 Ukrainian children were forced to take an "oath of allegiance" to russia.

Occupation authorities forced students at a branch of the Nakhimov school to pledge an oath of allegiance to the "motherland."

