Pysäyttävä video: Tältä Ukrainan räjähdykset näyttävät matkustajakoneesta

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on laukaissut perjantaina yli 60 ohjusta eri puolelle Ukrainaa. Ohjusiskuja on tehty erityisesti energialaitoksiin.

Sosiaalisessa mediassa leviää ukrainalaisen tv-kanava Faktyn video, joka näyttää venäläisten iskut matkustajalentokoneesta kuvattuna.

Jutun alla olevalla videolla näkyy neljä räjähdyksistä johtuvaa sienipilveä.

Hyökkääjän on kerrottu iskeneen ohjuksilla Harkovaan, Poltavaan ja Dnipropetrovskiin. Myös Kiovassa on ollut räjähdyksiä.

This is how explosions in Ukraine look from a plane window in Moldova #StopRussia #russiaisateroriststate

Video: journalist of Fakty ICTV pic.twitter.com/DN45mLVrMd

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) December 16, 2022