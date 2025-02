Pysäyttävä laskelma: Taloudellisesta ahdingosta on vaikea nousta ahkeruudella

Kodinkone hajosi lopullisesti ja sen tilalle pitää kiireellisesti hankkia uusi. Auto vaatii tavanomaista isomman korjauksen. Vahinko ei tälläkään kertaa tullut kello kaulassa, joten en siihen varautunut. Mitä siis teen, kun omasta taloudesta puuttuu pankkien usein suosittelema kahden kuukauden nettopalkan suuruinen hätävara? Tai oikeammin, kun puskuria ei itse asiassa ole ollenkaan?

Tarvitsen aluksi kulutusluottoa yhden kuukauden nettopalkan verran. Haluan kuitenkin maksaa luoton pois mahdollisimman nopeasti välttääkseni turhia korkomenoja. Voidakseni tehdä niin, minun täytyy sopia pomon kanssa, että teen jonkin aikaa enemmän töitä, jos niitä vain on tarjolla.

Kuinka paljon enemmän töitä minun pitää tehdä, jotta voin tienata yhden kuukauden nettoansioiden verran lisää? Lisätyöstä ansaitsemani tulon veroprosentti on korkeampi kuin verokorttini keskimääräinen veroprosentti. Niinpä yhden työkuukauden suuruinen työpanoksen lisäys ei riitä, vaan minun pitää tehdä enemmän.

Katsotaan tätä tarkemmin parin esimerkin avulla. Niissä käyttämäni veroprosentit on haettu Veronmaksajain Keskusliiton laskurista.

Esimerkki 1:

Bruttopalkkani on 3 200 euroa kuukaudessa eli tienaan 40 000 euroa vuodessa, kun lomarahat lasketaan mukaan. Veroprosenttini on 25,5. Kuukausipalkasta jää verojen jälkeen nettona käteen 2 383 euroa. Tämän suuruinen ylimääräinen meno pitäisi rahoittaa tekemällä enemmän töitä. Lisätulon veroprosenttini on 47,6. Sen avulla voin laskea, että bruttona pitäisi tienata 4 547 euroa lisää. Tuo summa on karkeasti 1,4 kertaa kuukausipalkkani suuruinen. Minun pitää siis lisätä työpanostani 1,4 kuukaudella voidakseni ansaita lisää yhden normaalin kuukauden nettopalkan verran.

Esimerkki 2:

Bruttopalkkani on 8 000 euroa kuukaudessa. Tienaan siis lomarahat mukaan lukien 100 000 euroa vuodessa. Veroprosenttini on 41,1, joten ansaitsen kuukaudessa nettona verojen jälkeen 4 712 euroa. Tuon suuruinen vahinko pitäisi rahoittaa lisätöillä, joiden osalta veroprosenttini on 59,3. Niinpä minun pitäisi tienata bruttona 11 579 euroa lisää. Se on, jälleen, karkeasti 1,4 kertaa kuukausipalkkani suuruinen. Tässäkin tapauksessa minun pitää kasvattaa työpanostani 1,4 kuukaudella, jotta kykenisin ansaitsemaan yhden normaalin kuukauden nettopalkan verran lisää paikatakseni budjettiini syntynyttä aukkoa.

Kireä progressio ei kannusta

Mitä tarkoittaa kokopäiväistä työtä tekevälle henkilölle työpanoksen kasvattaminen 1,4 kuukaudella yhden vuoden aikana?

Jos teen monen muun tavoin töitä 37 työtuntia viikossa, voisin käyttää koko kuukauden kesälomani tekemällä töitä 53 tuntia viikossa. Se riittäisi, mutta ei ole mahdollista, koska ainakin pari viikkoa on oltava lomalla. Sen sijaan voisin ehkä tehdä 1,4 kuukautta kahta työvuoroa peräkkäin. Tai hankkia tilapäisesti toisen työn, jos nykyinen työnantaja sallii.

Suomen verojärjestelmän suurimpia ongelmia on ansiotuloverotuksen kireä progressio. Lisätulojen verotus on verraten ankaraa jo keskituloisella ja huomattavan kireää hyvätuloisilla. Verotuksen ripeä kiristyminen ei kannusta kasvattamaan omaa työpanosta ja se saattaa hillitä haluja edetä vaativampiin työtehtäviin. Työpanosta kasvattamalla on vaikea vaurastua.

Edellä esitetyt esimerkit kertovat pohjimmiltaan saman tarinan, mutta vain eri näkökulmasta. Niissä ei ole niinkään kyse vaurastumisesta, ainakaan kirjaimellisesti, vaan taloudellisesta ahdingosta selviytymisestä. Johtopäätös on kirkas. Jos henkilö joutuu yllättävien menojen ja taloudellisten puskurien puuttumisen takia taloudelliseen ahdinkoon, sieltä on hankala nousta pelkästään oman ahkeruuden avulla. Siitä pitää huolen ansiotuloverotuksen kireä progressio. Kaikilla tulotasoilla.