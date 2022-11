Pysäyttävä kyselytulos: Lähes puolet nousisi alkoholia juoneen kyytiin

Lähes puolet suomalaisista olisi tilanteesta riippuen valmiita nousemaan alkoholia juoneen kuljettajan kyytiin, mikäli tämän päihtymys jää alle rattijuopumusrajan. Humalaltaan rattijuopumusrajan ylittävän kuljettajaan kyytiin olisi valmis lähtemään vain harva.

Asia ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselystä.

Rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea. Lähes jokainen vastanneista tiesi, että ajaminen päihtyneenä heikentää ajokykyä myös silloin, kun promillet jäävät alle rattijuopumusrajan.

– Jokainen tietää alkoholin vaikutukset liikenteessä. Päihtynyt kuljettaja on riski ennen kaikkea itselleen ja matkustajille. Jos kuljettaja on ottanut, miksi kyytiin olisi valmis lähtemään?, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara kysyy tiedotteessa.

Elovaara muistuttaa, että rattijuopumusraja ei ratkaise sitä, onko kuljettaja turvallinen vai turvaton. Alkoholi lisää aina liikenteen riskejä.

– Alkoholi vaikuttaa edelleen liian monen tieliikenneonnettomuuden taustalla. Vuonna 2021 tieliikenteen alkoholionnettomuuksissa kuoli 41 ja loukkaantui 336 ihmistä. Jo pienemmätkin alkoholimäärät huonontavat ajokykyä. Vaikutukset vain korostuvat, jos mukana on väsymystä, flunssaisuutta tai vastaavaa. Päihteiden suhteen on liikenteeseen vain yksi viesti: jos otat, et aja, Elovaara tähdentää tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että selväpäisyyden edellyttäminen kuskilta ei ole tiukkapipoisuutta vaan valinta, jolla tuetaan päihteetöntä liikennettä. Asiaan kannattaa puuttua rohkeasti ja varmistaa, että ratin taakse mennään vain selvin päin.

– Taksin tilaaminen tai auton avainten nappaaminen voi olla tärkeä liikenneturvallisuusteko. Kaverikin varmasti kiittää tästä viimeistään seuraavana päivänä, Elovaara sanoo.