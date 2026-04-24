”Pyörät ovat pysähtyneet” – Pääministerin asema horjuu Britanniassa

Britannian pääministeri Keir Starmerin lähimmät liittolaiset ovat kääntyneet häntä vastaan Peter Mandelsonin turvallisuusselvitystä koskevan kohun seurauksena. Tilannetta kärjisti päätös erottaa ulkoministeriön korkea virkamies Olly Robbins.
Telegraphin lähteiden mukaan hallituksen sisällä ratkaisua pidetään virheenä. Useat ministerit arvostelivat Starmeria siitä, että tämä on ajanut vastakkainasettelua poliitikkojen ja virkamiesten välille.
Tyytymättömyyttään ilmaisivat valtiovarainministeri Rachel Reeves, terveysministeri Wes Streeting ja ulkoministeri David Lammy. Lähteiden mukaan ilmapiiri Downing Streetillä on synkkä.
– Pyörät ovat pysähtyneet. Kysymys ei ole enää siitä, voiko tämä jatkua, vaan milloin joku tekee ensimmäisen liikkeen, hallituslähde sanoo Telegraphille.
Keir Starmerin mahdolliseksi seuraajaksi pohditaan Wes Streetingia ja varapääministeri Angela Rayneria.
Kiista ei rajoitu yksittäiseen nimitykseen. Mandelsonin lisäksi huomio on kohdistunut Starmerin lähipiiriin kuuluneeseen Matthew Doyleen, jolle yritettiin etsiä diplomaattista tehtävää. Doyle on sittemmin erotettu Labourista, sillä hän osallistui epäillyn pedofiilin vaalikampanjaan.
Useat ministerit ovat yrittäneet ottaa etäisyyttä jatkuviin skandaaleihin, ja osa puolueen kansanedustajista on jo vaatinut Starmerin eroa. Yksi työväenpuolueen edustaja arvioi, ettei pääministeri todennäköisesti johda puoluetta seuraaviin parlamenttivaaleihin.
Peter Mandelson on Labourin vaikutusvaltainen taustavaikuttaja ja entinen ministeri, jonka poliittinen ura on aiemminkin kärsinyt kohuista.
Tilannetta pahentaa ajankohta. Työväenpuolue kamppailee pian paikallisvaaleissa, joissa puolueelle ennakoidaan tuntuvia tappioita. Puolueen sisällä arvioidaan, että vaalitulos voi toimia laukaisijana johtajuushaasteelle, erityisesti jos Mandelson-kiista jatkuu.