Putin-tanssilla kohauttanut Itävallan entinen ulkoministeri muutti Venäjälle

Venäjä-mielisenä pidetty Itävallan entinen ulkoministeri Karin Kneissl on muuttanut ainakin väliaikaisesti Venäjälle. Venäläisen paikallismedia Vidsbokun mukaan Kneissl vuokraa loma-asuntoa Rjazanin alueella sijaitsevassa Petrushovon kylässä noin 350 kilometrin päässä Moskovasta. Ex-ministeri ei halunnut kertoa haastattelussa, kuinka kauan hän aikoo Venäjällä viettää.

– Olen vuokrannut sen vielä kuukaudeksi. Katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu, Kneissl sanoi venäläismedialle Moscow Timesin mukaan.

Vidsboku on julkaissut Telegramissa kuvia Kneisslistä venäläiskylässä (alla). Videolla Kneissl pitää puhetta venäjäksi ja juttelee isänmaallisen laulun tilaisuudessa esittäneen pojan kanssa.

Diplomaattina ja toimittajana työskennellyt Karin Kneissl toimi Itävallan ulkoministerinä vuosina 2017-2019. Hän siirtyi venäläisen öljyjätti Rosneftin hallitukseen vuonna 2021 ja jätti paikkansa vuoden 2022 toukokuussa. Moscow Timesin mukaan Kneissl on nykyisin listattu Pietarin yliopiston alaisen Geopoliittisen tutkimuslaitoksen johtajaksi.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin vieraili Kneisslin häissä Itävallassa vuonna 2018. Kuvat ministeristä tanssimassa Putinin kanssa hääjuhlassa herättivät tuolloin kohua. Kneissl kertoo Vidsbokulle tavanneensa Putinin viimeksi vuonna 2019.

Entinen ministeri on väittänyt jättäneensä Itävallan vuoden 2020 syksyllä tappouhkausten takia ja koska häneltä on omien sanojensa mukaan kiistetty mahdollisuus tehdä töitä Itävallassa. Ennen muuttoaan Venäjälle Kneissl on tiettävästi asunut Ranskassa ja Pohjois-Libanonissa.