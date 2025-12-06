Puolustusvoimien komentaja Ylelle: Naisten pakollinen asepalvelus ei vielä ajankohtaista

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola on huolissaan Suomen väestörakenteesta. Suurin ongelma on suomalaisten matala syntyvyys, joka alkaa pian näkyä myös Puolustusvoimissa. Ylelle antamassaan haastattelussa Jaakkola kuitenkin sanoo, ettei naisten pakollinen asepalvelus ole vielä ajankohtaista.

Suomen puolustaminen perustuu 280 000 sotilaan sodanajan reserviin, jonka ylläpitäminen edellyttää riittävän kokoisen joukon kouluttamista vuosittain. Ensi vuonna kutsuntaikään tulee vuoden 2008 ikäluokka. Heissä on 30 415 poikaa.

Vuonna 2018 poikia syntyi enää 24 630 ja tätä myöhemmät ikäluokat ovat tätäkin pienempiä.

– Mehän emme tietenkään pakene tätä kysymystä ikäluokkien pienenemisestä, Jaakkola toteaa.

– Jos miespuolinen ikäluokka pienenee, niin paljon kuin se tulee pienenemään, niin en oikein tiedä, mistä muualta se otetaan kuin naisista.

Jaakkola ei kuitenkaan kannata muutoksia asevelvollisuusjärjestelmään tässä kohtaa. Jaakkolan mukaan Suomessa eletään valmiuden ja varautumisen aikaa.

– Pitäisin aika suurta kynnystä siinä, että me lähdettäisiin avaamaan lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti, toiminnallisesti tätä meidän järjestelmää tässä vaiheessa, kun se kuitenkin toimii hyvin, Jaakkola painottaa.

Silti hän peräänkuuluttaa keskustelua siitä, millainen asevelvollisuusjärjestelmä Suomessa tulee jatkossa olemaan kun ikåluokat selvästi kutistuvat.

– Sitä keskustelua pitää koko ajan käydä.