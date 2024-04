Puolustusvoimain uusi komentaja aloitti tehtävässään

Tasavallan presidentti on ylentänyt kenraaliluutnantti Janne Jaakkolan kenraaliksi ja hän on tänään samalla päivämäärällä aloittanut Puolustusvoimain komentajan tehtävässä, Puolustusvoimat tiedottaa.

Jaakkola on toiminut aikaisemmin muun muassa Puolustusvoimien strategiapäällikkönä, Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä ja logistiikkapäällikkönä sekä Porin prikaatin esikuntapäällikkönä. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2023.

– Otan tehtävät vastaan luottavaisin mielin. Suomen puolustusta on määrätietoisesti kehitetty vastaamaan nykyisessä turvallisuusympäristössämme näkyviä uhkia ja riskejä, Jaakkola sanoo Puolustusvoimain komentajan virallisen tilin julkaisemassa viestissä X:ssä.

Tasavallan presidentti on samalla päivämäärällä ylentänyt prikaatikenraali Sami Nurmen kenraalimajuriksi. Myös hän on tänään aloittanut Puolustusvoimien strategiapäällikkönä. Nurmi siirtyy tehtävään puolustusministeriöstä, jossa hän on toiminut kansallisen puolustuksen yksikön johtajana. Aikaisemmin Nurmi on palvellut muun muassa valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Puolustusvoimien viestintäjohtajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2021.