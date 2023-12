Puolustusvoimain komentaja kertoo videolla, mikä työssä on parasta

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo viestipalvelu X:ssä työstään.

– Pelkistetysti tehtäväni on johtaa Puolustusvoimien kokonaistoimintaa ja kehittämistä, hän kertoo videolla (jutun alla).

– Toimitaan sillä tavalla, että Suomi pidetään turvallisena ja nuoremmilla on sitten samanlainen turvallinen Suomen alue elää, missä itse on saanut varttua.

Kenraali Kivisen mukaan normipäivää ei ole.

– Pyrin olemaan Pääesikunnassa säännönmukaisiin kokouksiin liittyen ja erilaisiin esittelyihin liittyen,

Viikon muina päivinä kenraali Kivinen tekee muun muassa tarkastuskäyntejä joukko-osastoissa, osallistuu kansainvälisiin kokouksiin ja isännöi kansainvälisiä vieraita Suomessa. Hän osallistuu myös ajoittain valtionjohdon kokouksiin.

– Tehtävässäni on parasta ihmisten kohtaaminen. Meidän henkilöstömme tapaaminen, niin palkatun henkilöstön kuin asevelvollisten – siis varusmiesten ja reserviläisten.

– Kuitenkin ihan ylivoimainen pääosa meidän henkilöstöstämme hoitaa oman tehtävänsä hienosti. Ja se ilmapiiri, mikä sitten joukko-osastoissa ja eri työpisteissä vallitsee, niin se on palkitseva.

Kenraali Kivinen kiittää palkattua henkilöstöä, varusmiehiä, reserviläisiä ja maanpuolustustyön parissa muuten työskenteleviä Suomen turvallisuuden ja Puolustusvoimien eteen tehdystä työstä.

– Toivotan kaikille rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta.

Tämän viikon #perjantaipuolustaja on kenraali Timo Kivinen, joka toimii Puolustusvoimain komentajana. Puolustusvoimain komentajan työnkuva on hyvin monipuolinen, mutta työtehtävien ytimessä on aina Puolustusvoimien toiminnan kokonaisvaltainen kehitys. #Puolustusvoimat #intti pic.twitter.com/VDFWEn35YD

— Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) December 22, 2023