Puolustusrahojen nopea nosto äärimmäisen vaikeata – Suomi hyvässä asemassa

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen varoittaa, että Nato-maiden puolustusmäärärahojen ja -resurssien nosto ei tapahdu hetkessä, vaan toimeenpano vie käytännössä aikaa useita vuosia.

– Budjettien nopea lisääminen on äärimmäisen vaikeata, Pulkkinen korostaa Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa.

Naton ensi kesän huippukokouksessa linjataan mitä todennäköisimmin puolustusrahojen nostosta yli nykyisen kahden prosentin tavoitetason. Oli pöydällä sitten mikä prosentti tahansa, Suomi on investoinut puolustukseensa:

– Emme lähde takamatkalta missään tapauksessa tähän keskusteluun, Pulkkinen toteaa.

Pulkkinen on ollut ministeriön kansliapäällikkönä keskeisesti valmistelemassa hallituksen vastikään hyväksymää puolustusselontekoa, joka on nyt eduskunnassa. Vuotta 2025 on luonnehdittu kriittiseksi selonteon toimeenpanon kannalta.

Selonteon tärkeimpinä ja kiireellisimpinä asioina Pulkkinen nostaa esiin Nato-jäsenyyteen liittyvien hankkeiden ohella puolustuksen pitkän aikavälin resurssoinnin. Hän korostaa, että puolustuksen kehittämisen kannalta budjetin ennakoitavuus ja jatkuvuus on käytännössä usein tärkeämpää kuin se rahoitustaso, millä toimitaan.

