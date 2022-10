Puolustusministeri IS:lle: Tämän takia Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä Natoon

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi Ilta-Sanomissa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten tilannetta:

– Tarkkailijajäsenenä oleminen Ruotsin kanssa avaa meille aiemmin kiinni olleita Nato-ovia, kuten esimerkiksi nämä ministerikokoukset. Olemme varsin pitkällä Nato-jäsenyysprosessissa. Maaliviiva näkyy jo, mutta jonkin verran sinne on yhä matkaa.

Kaikkonen osallistuu ensi viikolla Naton puolustusministerien istuntoihin. Suomi voi osallistua kokouksiin nyt ensimmäistä kertaa sen tultua Naton tarkkailijajäseneksi.

Kaikkonen pitää Suomen Nato-jäsenyyttä varmana, vaikka Turkki ja Unkari eivät olekaan vielä jäsenyyttä ratifioineet.

Suomi on hakenut jäsenyyttä yhtä aikaa Ruotsin kanssa. Turkin ja Ruotsin keskinäiset neuvottelut eivät ole edenneet. Viimeisimpänä käänteenä Turkki kutsui Ruotsin suurlähettilään puhutteluun Ruotsissa esitetyn TV-ohjelman vuoksi.

Kaikkonen näkee kuitenkin, että Suomi kaikesta huolimatta pysyy Ruotsin kanssa samassa tahdissa:

– Tälle polulle on yhdessä lähetty. Koetimme keväällä vähän rohkaistakin Ruotsia mukaan tälle polulle ja tarkoitus on tällä tiellä jatkaa. Ruotsin Nato-jäsenyydellä on myös maanpuolustuksemme kannalta merkitystä. Se tuo strategista syvyyttä. Se avautuu karttaa katsomalla.

Kaikkosen mukaan on myös Suomen etu, että hakemuksen käsitellään yhtä aikaa. Turkin huolet otetaan myös Suomessa huomioon, Kaikkonen lupaa.

Puolustusministeri muistuttaa haastattelussa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön linjanneen, että ”yhdessä mennään”.