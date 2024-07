Puolustusjätti: EU:n strategian ongelma on rahan puute

Vaikka EU-komissio on kaavaillut keväällä julkistetulle Euroopan puolustusteolliselle ohjelmalle 1,5 miljardin euron budjettia, on todellinen tarve lähempänä sataa miljardia. Näin sanoo puolustusjätti Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson Financial Timesin haastattelussa, kehottaen Eurooppaa panostamaan puolustukseen ”massiivisesti”.

Maaliskuussa esitellyn puolustusteollisen ohjelman tavoitteena on lisätä EU-maiden yhteisiä hankintoja ja investointeja sekä edistää eurooppalaisen puolustusteollisuuden omavaraisuutta. Ohjelmalla pyritään muun muassa kasvattamaan yhteishankintojen määrä jäsenmaiden hankinnoista 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, jolloin myös puolet hankinnoista kuuluisi tilata eurooppalaisilta yrityksiltä. Tällä hetkellä valtaosa puolustuksen hankinnoista tulee unionin ulkopuolelta, lähinnä Yhdysvalloista.

Johanssonin mukaan strategian suurin ongelma on rahan puute. Puolustustusalaa syytetään usein protektionismista, kun valtiot suosivat ja suojelevat juuria omaa teollisuuttaan. Yhteistyö edellyttää Johanssonin mukaan kannustimia, eli rahaa. Haastattelussa Saabin johtaja myöntää, ettei eurooppalaisen puolustusteollisuuden yhteensovittaminen ole hänenkään tämänhetkisiä kärkitavoitteitaan, mutta toteaa, että EU-maiden yhteistyön lisääntyessä yksittäiset yhtiöt eivät yksinään pysty vastaamaan kysyntään.

Eurooppalaisessa puolustuspolitiikassa on tapahtunut ”paradigman muutos”, Johansson sanoo. Euroopan on hänestä panostettava puolustukseen täysin riippumatta siitä, voittaako esimerkiksi Donald Trump Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Euroopassa tapahtuu puolustuksen saralla nyt ”äärimmäisen paljon”, Saab-johtaja kertoo.