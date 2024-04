”Puolustus on valmiina” – Iranin kerrotaan laukaisseen myös ohjuksia

Iran lähetti myöhään lauantai-iltana kymmeniä lennokkeja kohti Israelia.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan GPS-paikannusta tullaan häiritsemään tietyillä alueilla osana vastatoimia. Israelin, Irakin ja Jordanian ilmatila suljetaan tilanteen vuoksi.

Iranin valtiollisen television mukaan vallankumouskaarti on aloittanut ”merkittävän lennokkioperaation” Israelissa sijaitsevia kohteita vastaan. Droonien matka kestää useita tunteja.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan maa on varautunut Iranin suoraan hyökkäykseen.

– Puolustusjärjestelmämme on valmiina, ja olemme varautuneet kaikkiin skenaarioihin sekä puolustuksen että hyökkäyksen osalta. Puolustamme itseämme kaikilta uhkakuvilta rauhallisesti ja päättäväisesti, Netanjahu toteaa tiedotteessa.

Carnegie-ajatuspajan tutkija Nicole Grajewski huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että lennokit eivät ole välttämättä hyökkäyksen vaarallisin osa. Ne voivat olla harhautus, jolla kulutetaan Israelin ilmapuolustuksen voimavaroja ennen varsinaista iskua.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että prikaatikenraali Amir Ali Hajizadehin johtamat vallankumouskaartin ohjusjoukot osallistuvat nyt aloitettuun operaatioon. Hajizadeh valvoi tammikuussa ballistisilla ohjuksilla toteutettuja iskuja Syyriassa ja Irakissa sijaitseviin kohteisiin.

Hän ei ole esiintynyt julkisesti Israelin Syyriassa 1. huhtikuuta tekemän ilmaiskun jälkeen. Iranilaismediassa jaettiin laajasti kuvaa, jossa prikaatikenraali hymyili kuunnellessaan Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein puhetta, jossa hän vakuutti maan kostavan Israelin toimet.

IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Fabian Hinz kehotti myöhään lauantai-iltana seuraamaan, laukaiseeko Iran lähituntien aikana myös ballistisia ja risteilyohjuksia. Niiden matka-aika Israeliin on huomattavasti lennokkeja lyhyempi.

Israelin mediassa kerrottiin CNN:n mukaan puolenyön tienoilla, että Iran olisi laukaissut myös risteilyohjuksia kohti Israelia.

Iran's state TV has just read a breaking statement by the Revolutionary Guards Corps (IRGC), in which the IRGC confirmed the launch of "dozens of drones and missiles" against "specific targets" in Israel. pic.twitter.com/N0qPvgBwF1

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 13, 2024